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Керамика Батчанга, шелкоткачество Ванфука присоединяются к Глобальной сети городов творческих ремесел
В своем вступительном слове заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен отметил, что Тханглонг – Ханой является крупнейшим культурным центром страны. По его словам, очарование Ханоя заключается не только в исторических памятниках и культурном наследии, но и в ремесленных деревнях, которые веками хранят традиции и создают уникальные изделия, оставаясь частью жизни местных жителей.
Сочетая традиции с современностью, ремесленные деревни Ханоя неуклонно укрепляют свои позиции на международном рынке. Признавая потенциал и ценность этих деревень, Ханой издал резолюцию №09 о развитии культурных индустрий в столице, а также Генеральный план по развитию ремесел и ремесленных деревень до 2025 года с перспективой до 2030 года и Комплексный план на 2025–2030 годы с прогнозом до 2050 года. Власти также реализуют ряд инициатив по сохранению и продвижению ремесел. Кроме того, власти внедрили различные стратегии и механизмы для сохранения и дальнейшего развития ремесленных деревень.
Ханой является крупнейшим центром ремесленного производства во Вьетнаме: здесь насчитывается 1350 ремесленных деревень, охватывающих 47 из 52 традиционных промыслов страны. Каждая деревня обладает своим уникальным стилем и самобытностью, будь то керамика, ткачество, вышивка, резьба по дереву или переработка сельхозпродукции. Эти ремесла востребованы и являются высококонкурентными как на внутреннем, так и на международном рынке. Батчанг и Ванфук не только представляют собой образцы вьетнамского традиционного мастерства, но и создают настоящие произведения искусства, отражающие мастерство и преданность ремесленников.
Саад аль-Каддуми, президент Всемирного совета ремесел, недавно присвоил Батчангу звание Всемирной деревни ремесел по керамике, а Ванфуку - звание Всемирной деревни ремесел по шелкоткачеству.
Он подчеркнул, что Вьетнам, особенно традиционные ремесленные деревни Ханоя, издавна славятся своими уникальными изделиями ручной работы, которые тщательно сохраняются и совершенствуются на протяжении веков. Батчанг и Ванфук стали не просто ремесленными центрами, но и символами вьетнамской культуры, творчества и стойкости.
Аль-Каддуми отметил постоянные инвестиции правительства Вьетнама за последние 40 лет в восстановление и развитие традиционных отраслей промышленности, включая производство шелка Ванфук и керамики Батчанг. Эти усилия не только возродили сложные ремесленные технологии, но и создали новые возможности, особенно для женщин, позволяя им участвовать в экономике, сохраняя при этом свое культурное наследие для будущих поколений.
История этих двух ремесленных деревень — яркий пример преодоления трудностей. Несмотря на вызовы, мастера Батчанг и Ванфук сумели возродить свои традиции и вновь занять достойное место в мире ремесел, став предметом культурной гордости.
По этому случаю в Ханое была организована выставка и демонстрация изделий местных и зарубежных ремесленников.
На выставке 14-16 февраля посетители могли увидеть изделия из шелка Ванфук и керамики Батчанг, традиционные ремесла, чайную культуру, местную кухню, а также продукцию программы OCOP («Одна община - один продукт»).