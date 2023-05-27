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Качество ПИИ Вьетнама за пять месяцев резко выросло
Департамент сообщило, что из этой суммы более 5,26 млрд долларов было вложено в 962 новых проекта, что означает увеличение стоимости в годовом исчислении на 27,8% и 66,4%.
По данным этого органа, за отчетный период было зарегистрировано 1278 сделок по вложению капитала для покупки акций на общую сумму почти 3,32 млрд долларов, что на 5,6% меньше по количеству сделок, но на 67,2% больше по стоимости.
Тем не менее, 485 проектов зарегистрировались для увеличения капиталовложения на сумму почти 2,28 млрд долларов США, что на 59,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Обрабатывающий сектор был крупнейшим получателем ПИИ с более чем 6,64 миллиарда долларов, что составляет 61,2% от общего объема, за ним следуют финансово-банковские услуги, недвижимость и наука-технологии.
Среди 82 стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам за этот период, Сингапур лидировал с более чем 2,53 миллиарда долларов США, что составляет более 23,3% совокупного показателя.
Япония и Китай заняли второе и третье места с 2,1 млрд долларов США и 1,61 млрд долларов США соответственно. Среди других крупных инвесторов были Тайвань (Китай), Гонконг (Китай) и Республика Корея.
Иностранные инвестиции были вложены в 50 из 63 городов и провинций, из которых Ханой получил больше всего, около 1,87 млрд долларов США, что составляет около 17,2% от суммы, за ней следуют северная провинция Бакжанг, Хошимин, Бинзыонг и Донгнай на юге.
Тем не менее, Хошимин возглавил список по количеству новых и скорректированных проектов, а также по капиталовложениям для покупки акций.