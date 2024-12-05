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Каучуковая промышленность адаптируется к регламенту ЕС о борьбе с обезлесением
Фактически, сектор реализует стратегии действий по устойчивому развитию лесных ресурсов и смягчению последствий изменения климата уже более пяти лет. По словам Чыонг Минь Чунга, заместителя генерального директора Вьетнамской каучуковой промышленной группы (VRG) с 2019 года группа внедряет сертификацию устойчивого управления лесами в рамках Вьетнамского совета по лесной сертификации и Программы одобрения лесной сертификации (VFCS/PEFC).
На сегодняшний день 18 подразделений VRG получили сертификат устойчивого лесопользования VFCS/PEFC, охватывающий около 120 000 гектаров каучуковых плантаций, а 38 заводов получили сертификат PEFC CОC (Программа одобрения лесной сертификации/цепочка поставок). Ежегодно предприятия, входящие в эту организацию, производят более 100 000 тонн сертифицированного каучукового латекса.
В декабре 2024 года EUDR должен вступить в силу для крупных компаний, а поэтапное внедрение для малых и средних предприятий (МСП) начнется 30 июня 2025 года. Однако 2 октября 2024 года власти ЕС объявили о предложении отложить вступление в силу регламента. Согласно пересмотренному графику, для крупных компаний регламент будет введен в действие с января 2025 года.
По словам Чыонг Минь Чунга, VRG уже предприняла шаги по соблюдению этого регламента, добавив, что группа уделяет приоритетное внимание компаниям, имеющим сертификаты VFCS/PEFC, а затем распространит их на другие отечественные компании, а также на компании в Лаосе и Камбодже.