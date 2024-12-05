Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Каучуковая промышленность адаптируется к регламенту ЕС о борьбе с обезлесением

Вьетнамский каучуковый сектор в целом и перерабатывающие и экспортные предприятия в частности приняли меры по соблюдению требований регламента ЕС об обезлесении (EUDR), чтобы избежать какого-либо влияния на экспорт каучука на рынок ЕС.

 

Фактически, сектор реализует стратегии действий по устойчивому развитию лесных ресурсов и смягчению последствий изменения климата уже более пяти лет. По словам Чыонг Минь Чунга, заместителя генерального директора Вьетнамской каучуковой промышленной группы (VRG) с 2019 года группа внедряет сертификацию устойчивого управления лесами в рамках Вьетнамского совета по лесной сертификации и Программы одобрения лесной сертификации (VFCS/PEFC).

На сегодняшний день 18 подразделений VRG получили сертификат устойчивого лесопользования VFCS/PEFC, охватывающий около 120 000 гектаров каучуковых плантаций, а 38 заводов получили сертификат PEFC CОC (Программа одобрения лесной сертификации/цепочка поставок). Ежегодно предприятия, входящие в эту организацию, производят более 100 000 тонн сертифицированного каучукового латекса.

В декабре 2024 года EUDR должен вступить в силу для крупных компаний, а поэтапное внедрение для малых и средних предприятий (МСП) начнется 30 июня 2025 года. Однако 2 октября 2024 года власти ЕС объявили о предложении отложить вступление в силу регламента. Согласно пересмотренному графику, для крупных компаний регламент будет введен в действие с января 2025 года.

По словам Чыонг Минь Чунга, VRG уже предприняла шаги по соблюдению этого регламента, добавив, что группа уделяет приоритетное внимание компаниям, имеющим сертификаты VFCS/PEFC, а затем распространит их на другие отечественные компании, а также на компании в Лаосе и Камбодже.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял президента и генерального директора NVIDIA

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял президента и генерального директора NVIDIA

Партия и государство Вьетнама рассматривают американского технологического гиганта NVIDIA в качестве ведущего стратегического партнера в области полупроводников и искусственного интеллекта – двух областях, которые являются приоритетными для прорывов страны в повышении производительности и конкурентоспособности, заявил 6 декабря генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам.
ПОДРОБНЕЕ

Top