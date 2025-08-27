НОВОСТИ
Катализатор для рынка капитала Вьетнама
Сильный эффект на биржевом индикаторе
Несмотря на значительные колебания, VNIndex постоянно обновляет исторические максимумы, а мощные денежные потоки, поступающие на рынок, стали ярким феноменом последних двух месяцев. Торги с ликвидностью в диапазоне 2–3 млрд долларов США стали привычными. Обороты в сотни миллиардов донгов по отдельным акциям больше не являются исключением, особенно по бумагам, растущим на ожиданиях реформ и экономического обновления.
Так, на сессиях 18 и 19 августа акции компаний строительной и инфраструктурной отрасли стали центром притяжения капитала, многие из них достигли лимита роста при высоких объёмах сделок.
Позитивный эффект от ускорения государственной инвестиционной программы стал драйвером роста котировок. Только 19 августа было введено в эксплуатацию и начато строительство 250 проектов общей стоимостью 1,28 квадрильона донгов. По данным Минстроя, они обеспечат более 18% ВВП в 2025 году и свыше 20% ВВП в последующие годы.
Помимо этого, новая волна IPO дочерних компаний стала значительным стимулом для акций двух банков – TCB (Techcombank) и VPB (VPBank).
Двигатель реформ
Активная работа на стройплощадках, возвращение масштабных IPO и рост ожиданий инвесторов быстро отразились на фондовом рынке – барометре экономики. По мнению экспертов, рынок капитала ожидает новые катализаторы для расширения и качественной трансформации.
С международной точки зрения, Шэнъюн Го, глава отдела исследований Юго-Восточной Азии в CICC (Китай), отметил, что Вьетнам является одной из самых быстрорастущих экономик мира. При этом устойчивость обеспечивается фундаментальными изменениями в рамках «Обновление 2.0», как он выразился.
Эксперт выделил способность Вьетнама достигнуть взаимного налогового соглашения о 20%-ной ставке с администрацией президента США Дональда Трампа – на фоне неопределённости, с которой сталкиваются многие страны по поводу американской налоговой политики. Он также высоко оценил широкий комплекс реформ во Вьетнаме – от объединения административных единиц, повышения эффективности государственного управления и сокращения бюрократических процедур до принятия мер поддержки частного сектора (например, Резолюция № 68-NQ/TW). Эти шаги создают дополнительные возможности для роста и формируют правовую основу для долгосрочного развития рынка капитала.
По словам Фам Лыу Хынга, главного экономиста компании SSI Securities, для достижения целевых темпов роста в два знака в ближайшие годы потребуется уровень инвестиций 30–40% ВВП. По его мнению, достичь этого только за счёт банковской системы невозможно – необходим сильный рынок капитала.
«Правительству следует развивать и формировать более мощный рынок капитала. При этом создание международного финансового центра Вьетнама станет новой инициативой, обеспечивающей доступ к капиталу и получающей ускоренное развитие в ближайшее время», – подчеркнул эксперт.
Также, по мнению SSI Securities, очередная поправка к Закону об инвестициях, обсуждение которой началось в середине августа, станет катализатором. Упрощение процедур для иностранных инвесторов во Вьетнаме и для вьетнамских компаний за рубежом ускорит развитие рынка капитала. Кроме того, Закон № 90/2025/QH15, содержащий поправки к Закону о государственно-частном партнёрстве (ГЧП), открывает дополнительные возможности для проектных компаний по выпуску корпоративных облигаций и их немедленному листингу.
Ожидание качественного рывка
В начале октября 2025 года ожидается публикация оценки FTSE, которая, как предполагается, откроет путь к повышению статуса Вьетнама до «рынка, находящегося в стадии становления» (emerging market) после многих лет нахождения в списке ожидания. Параллельно страна ставит цель достичь инвестиционного кредитного рейтинга к 2030 году, что позволит государству и бизнесу привлекать капитал на международном рынке по более низкой стоимости – на 2–2,5 процентных пункта меньше.
По оценке экспертов VNDirect, это станет ключевым фактором реализации крупных инфраструктурных проектов – скоростной железной дороги Север–Юг, линий, соединяющих Вьетнам с Китаем, автомагистрали Север–Юг и городских метро. Для достижения этих целей Вьетнам должен продолжать повышать прозрачность, улучшать корпоративное управление и укреплять банковскую систему, а также ускорить процесс повышения статуса фондового рынка до уровня становления по стандартам FTSE и MSCI в 2025–2027 гг., приблизившись к целевому уровню кредитного рейтинга к 2030 г.
Все эти изменения – от колебаний на рынке до корректировок в политике – приближают рынок капитала Вьетнама к качественному рывку, когда приток капитала будет не просто «подпиткой», а станет результатом ожиданий реальных реформ в экономике. Именно это станет устойчивым катализатором развития рынка в будущем.