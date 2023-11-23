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НОВОСТИ

Картина из риса в Шокчанге установила рекорд Вьетнама

Картина из риса ST в провинции Шокчанг, расположенной в дельте Меконга, установила рекорд Вьетнама как самая большая в своем роде. Департамент культуры, спорта и туризма провинции 22 ноября провел торжественную церемонию, посвященную установлению рекорда и началу пятого фестиваля «Уличной еды».

По словам директора департамента Чан Минь Ли, картина размером 4 x 7 м стала результатом 30-дневной кропотливой работы 10 ремесленников, направленной на популяризацию местных сортов зерна и развитие туризма на основе сельского хозяйства.

Фестиваль продлится в провинции Шокчанг и за её пределами до 27 ноября, на нем будет представлено 34 стенда предприятий и ремесленников.

По данным департамента, в прошлом году фермеры засеяли 332.700 га риса и собрали более 2 млн тонн, причем почти 92% пришлось на высококачественные и специализированные сорта, такие как ST24, ST25, Tai Nguyen, RVT и Dai Thom 8.

В провинции расположен 21 концентрированный участок выращивания специальных сортов риса общей площадью 2100 га.

Рис ST25 занял первое место в конкурсе «Лучший рис мира 2019 года».

ВИА/ИЖВ

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