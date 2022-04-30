НОВОСТИ
Карта вьетнамской кухни создана из блюд 63 населенных пунктов
Установлен национальный рекорд по созданию первой карты вьетнамской кухни, составленной из типичных блюд всех 63 населенных пунктов страны.
Рекорд был объявлен во время церемонии, состоявшейся в Хошимине 27 апреля, вместе с церемонией награждения победителей конкурса «Будущий шеф-повар-2022».
20-метровая карта была создана из блюд, приготовленных 50 участниками различных выпусков конкурса и шеф-поварами из всех регионов Вьетнама.
Доцент, доктор Во Нгок Тхуй, ректор Университета Хоашен, одного из организаторов, сказал, что конкурс дает возможность найти и обучить профессиональных поваров для развития вьетнамской кухни.
Конкурс «Будущий повар» проводился ежегодно на протяжении последнего десятилетия.
В этом году в финал вышла 21 команда, 1-е место заняла команда из юго-западного региона. Команды из Центрального нагорья и северо-восточного прибрежного района заняли 2-е и 3-е место соответственно.