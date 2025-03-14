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Карнавал Халонга состоится 1 мая
Среди дополнительных мероприятий - бал-маскарад, флешмоб, интерактивные стенды с костюмами, роспись по телу и изготовление индивидуальных масок.
Программа, рассчитанная на 90 минут, будет транслироваться в прямом эфире в 20:10 по каналам СМИ Куангнинь и других городов и провинций.
Карнавал Халонга - это ежегодное культурно-туристическое событие в провинции Куангнинь, направленное на продвижение местной культуры и создание уникального летнего туристического продукта. Мероприятие играет ключевую роль в программе стимулирования туризма провинции и постепенно позиционируется как международный фестиваль, привлекающий как отечественных, так и иностранных гостей.
В 2025 году провинция рассчитывает принять 20 миллионов туристов, включая 4,5 миллиона иностранных гостей, а общий доход от туризма достигнет 55 триллионов донгов (2,2 миллиарда долларов США).