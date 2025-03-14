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НОВОСТИ

Карнавал Халонга состоится 1 мая

Карнавал Халонг 2025 года запланирован на 1 мая на площади Sun Carnival и улице Во Нгуен Зиап в городке Байчай, город Халонг, провинция Куангнинь. Фестиваль, посвященный теме «Соединяя наследие, прокладывая путь к сиянию», будет включать в себя торжественную церемонию открытия, выступления ди-джеев и фейерверк с высоты птичьего полета.
Среди дополнительных мероприятий - бал-маскарад, флешмоб, интерактивные стенды с костюмами, роспись по телу и изготовление индивидуальных масок.

Программа, рассчитанная на 90 минут, будет транслироваться в прямом эфире в 20:10 по каналам СМИ Куангнинь и других городов и провинций.

Карнавал Халонга - это ежегодное культурно-туристическое событие в провинции Куангнинь, направленное на продвижение местной культуры и создание уникального летнего туристического продукта. Мероприятие играет ключевую роль в программе стимулирования туризма провинции и постепенно позиционируется как международный фестиваль, привлекающий как отечественных, так и иностранных гостей.

В 2025 году провинция рассчитывает принять 20 миллионов туристов, включая 4,5 миллиона иностранных гостей, а общий доход от туризма достигнет 55 триллионов донгов (2,2 миллиарда долларов США).

ВИА/ИЖВ

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