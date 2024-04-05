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Кардинальные изменения в Бана Хиллс спустя 15 лет
От «забытых» земель до ведущего символического туристического направления в мире
«Я жалею, что не выбрала Бана Хиллс в первый день знакомства с Вьетнамом, но лучшие впечатления действительно стоит приберечь напоследок. Sun World Ba Na Hills - замечательное место не только благодаря его огромным финансовым инвестициям, но и благодаря его энергии и блестящим идеям», сказал Нафис Абдулла - редактор малазийского телеканала Astro Arena.
Благодаря шестисерийному туру редактора и ведущего Нафиса Абдуллы во Вьетнаме, который транслировался на телеканале Astro Arena, малазийские телезрители смогли познакомиться с самыми эксклюзивными развлечениями и местами отдыха во Вьетнаме. В качестве конечного пункта путешествия был выбран курорт Sun World Ba Na Hills. В своих комментариях к комплексу Нафис отметил, что это место привлекает посетителей из разных уголков мира.
Только после того, как 25 марта 2009 года компания Sun Group освоила туристический потенциал горы Чуа и построила впечатляющую канатную дорогу, Бана Хиллс стала оживленным местом назначения круглый год. Ранее Бана Хиллс принимала всего 30 000 - 40 000 туристов в год, и в этом районе даже не было ни одного ресторана.
Практически каждый месяц здесь проводятся различные туристические мероприятия, придающие комплексу особое очарование. Комплекс Бана Хиллс не только является излюбленным местом отдыха отечественных туристов, но и завоевал популярность и утвердился на туристической карте мира.
Вплоть до сегодняшнего дня ежегодно, даже ежемесячно, Бана Хиллс добавляет что-то новое, чтобы посетителям никогда не было скучно.
Sun World Ba Na Hills был четырежды назван Национальной администрацией по туризму Вьетнама ведущим туристическим объектом страны, вдохнувшим новую жизнь в местный туристический сектор.
С 2009 по 2018 года количество туристов, прибывших в город Дананг, выросло на 463%, а количество туристов, посетивших Бана Хиллс, увеличилось более чем в 160 раз. В частности, когда в 2018 году для посетителей открылся Золотой мост, город принял 8,6 млн туристов, более 60% из которых посетили Бана Хиллс.
Кроме того, туристический объект также претендовал на звание «Ведущего тематического парка Азии» на World Travel Awards (WTA) в Азии и Океании 2023 4-й год подряд. В 2020 и 2021 годах WTA признала его всемирно известным туристическим объектом, а «Золотой мост» стал победителем WTA 2021 года в категории «Ведущий культовый туристический мост мира».
Постоянно развивающийся Бана Хиллс
На церемонии, посвященной 10-летию туристического объекта Sun World Ba Na Hills в 2018 году, заместитель секретаря городского партийного комитета и заместитель председателя городского народного комитета Ле Чунг Чинь (ныне заместитель секретаря городского партийного комитета и председатель городского народного комитета) сказал: Бана Хиллс является яркой иллюстрацией роли частного сектора в развитии местного туристического сектора и экономики в целом. Мы надеемся, что вместе с Sun World Ba Na Hills в Дананге появится еще больше привлекательных мест для длительного пребывания туристов.
Оправдав его ожидания, Sun World Ba Na Hills неустанно развивает свою деятельность, чтобы привлекать посетителей снова и снова.
С момента открытия первого маршрута канатной дороги «волшебная страна» комплекс приобрел новые черты, в том числе очаровательные цветочные сады, архитектурные замки в европейском стиле, яркие шоу, мир гастрономии и различные увлекательные дневные и ночные развлечения.
С момента открытия в 2018 году Золотой мост стал мировым феноменом и одним из самых желанных мест для путешествий. Мост, который держат две гигантские руки, похожие на руки бога, попал в заголовки международных СМИ и до сих пор является магнитом для миллионов иностранных посетителей.
За последние четыре года, несмотря на разрушительное воздействие пандемии COVID-19, компания Sun Group вложила больше финансовых средств в свой первый туристический объект, создав множество архитектурных сооружений и высококлассных туристических предложений, таких как Ворота времени, Лунный замок, Площадь затмения и Солнечный водопад.
Туристов поражают круглогодичные фестивали, мини-шоу, а также поэтичный и красочный мир в ночное время суток.
В этом году Sun World Ba Na Hills исполнится 15 лет, и он работает над тем, чтобы подарить своим посетителям еще больше удивительных впечатлений, включая пивной завод с собственной маркой пива Sun Kraft Beer, пекарню по изготавлению французского хлеба и первоклассные шоу.
Есть такая поговорка: «Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага». Оглядываясь на путь первого туристического комплекса Sun Group, можно понять, что его славный 15-летний путь - это только начало реализации цели сделать город Дананг непревзойденным направлением на карте мирового туризма и поставить туризм во Вьетнаме в один ряд с туристическими державами пяти континентов.
По случаю 15-летия первой канатной дороги (25 сентября 2009 - 2024) Sun World Ba Na Hills запускает стимулирующую туристическую программу под названием «Горжусь вьетнамским туризмом», в рамках которой с апреля по конец сентября для посетителей по всей стране действуют скидки до 40%. Стоимость билета в Ба На Хиллс теперь составляет 550 000 донгов (22,1 доллара США) для взрослого и 450 000 донгов для ребенка в будние дни, а в выходные - 600 000 донгов и 500 000 донгов.
Приобретая комбинированный билет на канатную дорогу и обед «шведский стол», посетители платят 900 000 донгов за каждого взрослого и 650 000 за ребенка в будние дни, и 950 000 донгов и 700 000 донгов в выходные.
Это самые большие скидки, которые Sun World Ba Na Hills когда-либо делал для своих посетителей.