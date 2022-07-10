Капитал ПИИ переместится на «новую базу» во Вьетнаме

По словам генерального директора компании Goertek Vina г-на Ёсинаги Казуёси, группа Goertek решила сделать Вьетнам крупнейшей производственной «базой» за рубежом, в которой Нге-ан является одним из важных мест, выбранных для расширения производства. Возможно, именно поэтому с самого начала этого года Goertek непрерывно вливал капитал, чтобы увеличить общий объем инвестиций во Вьетнаме до 1 млрд. долл. США. В ближайшие годы эта цифра может вырасти до 1,5 млрд. долл. США. «Мы вернемся во Вьетнам, чтобы производить еще несколько продуктов крупных мировых производителей электроники», — сказал г-н Ёсинага Казуёси.

Не только Goertek, многие крупные иностранные корпорации также выбирали и продолжают выбирать Вьетнам в качестве «базы» для производства. Можно назвать Samsung, LG, Foxconn… и даже Intel. Американская корпорация по производству чипов, инвестировавшая в фазу I 1 млрд. долл. США, планирует фазу II с бюджетом, во много раз превышающим текущий проект.

Samsung ранее в этом году инвестировала дополнительно 920 млн. долл. США в электромеханический завод в Тхайнгуене. LG, после постоянного увеличения инвестиционного капитала в прошлом году, не прекратила расширение производства во Вьетнаме. Аналогичная ситуация с Foxconn, особенно после того, как крупнейший клиент этого производителя — Apple — определил, что Вьетнам занимает важное место в его цепочке поставок.

Помимо Goertek, правление Парка высоких технологий и промышленных парков Дананга только что одобрило проект Vector Fabrication (США) по производству печатных плат и микромехатроники с инвестиционным капиталом в 60 млн. долл. США. Ожидается, что строительство проекта начнется в этом году, а первая очередь будет введена в эксплуатацию в начале 2021 года.

* Возможности для Вьетнама

Международные инвестиционные потоки восстанавливаются после COVID-19, и в отдельных направлениях Вьетнам продолжает упоминаться. Недавние опросы EuroCham или Jetro показывают это.

Возможности Вьетнама еще шире и не только по отношению к вышеперечисленным инвесторам, а особенно к инвестициям транснациональных корпораций - цель, которую Стратегия сотрудничества с иностранными инвестициями на 2021-2030 гг. активно рассматривает.

Согласно исследовательскому отчету, недавно опубликованному Международной финансовой корпорацией (IFC, часть Всемирного банка - ВБ), транснациональные корпорации планируют перераспределение значительных инвестиций в Восточную Азию - Тихоокеанский регион и Европу - Центральную Азию. Интересно, что до 190 из 1.060 респондентов (что составляет около 18%) заявили, что Китай будет одной из трех стран, где они ожидают наибольшего сокращения инвестиций.

Даже более трети (86 из 255, или 34%) крупнейших компаний выборки (с глобальными активами более 10 млрд. долл. США) заявили, что планируют сократить инвестиции в Китай. Компании, оказывающие услуги ИТ-поддержки и аутсорсинг бизнес-процессов (BPO), составляют наибольшую долю компаний, сокративших инвестиции (26%).

Такие компании, как Goertel, Foxconn, Compal, Luxshare, Pegatron… являются ведущими поставщиками услуг BPO. В последние годы эти предприятия увеличили свои инвестиции во Вьетнам.

По словам г-жи Ян Лю, экономиста ВБ, тенденция «Китай 1» и перенос производства ближе к конечному рынку отталкивают инвестиции от Китая. «Благодаря стратегии «Китай 1» предприятия будут расширять свою деятельность в других развивающихся странах, таких как Индия, Индонезия, Бразилия, Филиппины, Вьетнам и Малайзия», — сказала г-жа Ян Лю.

На самом деле стратегия «Китай 1» и тенденция вывода инвестиций из Китая появились раньше и усилились после вспышки COVID-19. В этой тенденции Вьетнам выиграл, и возможности для него более открыты, чем когда-либо, поскольку Китай все еще применяет политику абсолютной нетерпимости «нулевой COVID-19».

Очевидно, что в этом контексте, если Вьетнам знает, как воспользоваться возможностями, он привлечет больший объем инвестиционного капитала. 4% — это прирост инвестиционного капитала, который Вьетнам может получить, когда транснациональные корпорации перераспределят инвестиционный капитал в ближайшие несколько лет, согласно исследованию ВБ.