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Капитал ПИИ, вложенный в Биньфыок, увеличился в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
Заместитель председателя народного комитета Биньфыок Чан Туйет Минь сказал, что за первые 5 месяцев этого года населенный пункт добился впечатляющих успехов. В частности, экономический рост оценивается в 7,27% за аналогичный период 2022 года, что является самым высоким показателем по сравнению с провинциями Юго-Восточного региона и занимает 14-е место по сравнению со всей страной.
Примечательно, что темпы роста промышленности оцениваются в 8,85%. Этот результат показывает, что промышленное производство провинции быстро восстанавливается на фоне общих трудностей в стране.
Сельскохозяйственное производство стабильно развивалось. Деятельности в области торговли и услугов резко возросли, общий объем розничных продаж товаров и выручка от потребительских услуг в провинции оценивались более чем в 37,929 млрд донгов, что на 28,18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 55,37% по сравнению с запланированным годом.
Также за первые 5 месяцев текущего года Биньфыок привлек 15 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с зарегистрированным капиталом до 610 млн. долл. США, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года, и более чем на 200% больше, чем планировалось в прошлом году.
Юго-восточная провинция Биньфыок планировала привлечь 2-2,5 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в период с 2021 по 2025 год и 5-6 млрд. долл. США в период с 2026 по 2030 год.
Это является частью плана действий провинции по завершению создания институтов и политик для повышения качества и эффективности сотрудничества с иностранными инвесторами до 2030 года.
По данным Народного комитета провинции, при привлечении ПИИ провинция придает большое значение качеству проектов, отдавая предпочтение компетентным и престижным инвесторам, а также проектам, использующим современные технологии и оказывающим незначительное негативное воздействие на окружающую среду.
В период 2021-2025 годов провинция планирует привлечь около 1,2-1,3 млрд. долл. США ПИИ, а в период 2026-2030 годов - около 3,5-4,2 млрд. долл. США.
К 2025 году 50% предприятий будут использовать передовые технологии, современный менеджмент и защиту окружающей среды, а к 2030 году - 100%. Уровень локализации увеличится с 20-25% до 30% в 2025 году и 40% в 2030 году.
Для достижения поставленных целей провинция планирует оказывать дальнейшую поддержку малым и средним предприятиям в создании новых предприятий, внедрении инноваций, налаживании связей с иностранными инвесторами и сотрудничестве в области передачи технологий.
Она также ищет решения по развитию и укреплению связей между иностранными и внутренними инвестициями. Провинция планирует уделять приоритетное внимание некоторым ключевым областям и развивать цепочки добавленной стоимости ключевых продуктов, чтобы повысить добавленную стоимость и конкурентоспособность продукции в отечественных и зарубежных цепочках добавленной стоимости.
Провинция будет синхронно и эффективно внедрять государственные механизмы и политики для создания благоприятных условий для бизнеса в передаче и применении науки и технологий в производстве. Это особенно касается технологий из-за рубежа, постепенного продвижения к технологической автономии и участия в глобальных цепочках создания стоимости, а также содействия улучшению способности местных организаций, частных лиц и предприятий к освоению технологий.