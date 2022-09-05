Каолань вошел в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО

Недавно город Каолань вьетнамской провинции Донгтхап вошёл в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО. В этом году эта структура Ранее, в данный список вошли вьетнамские города Хайзыонг, Хошимин, Садек и Винь. Глобальная сеть обучающихся городов ЮНЕСКО - это международное объединение, созданное для обмена знаниями, умениями и передовым опытом в области образования.

Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни запустил глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО в 2012 году. С этого момента премия ЮНЕСКО «Обучающийся город» была присуждена городам, достигшим значительного прогресса в этой области. В частности, обучающийся город - это город, который эффективно мобилизует свои ресурсы во всех областях в целях устойчивого развития, содействует инклюзивному обучению от базового до высшего образования, обучению как в семье, так и в обществе, активизирует использование технологий в учёбу, повышает эффективность и всесторонность в учёбе, содействует развитию культуры обучения на протяжении всей жизни