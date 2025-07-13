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Каобанг становится популярным туристическим направлением с ростом числа прибытий на 47,7% в первом полугодии
Нго Куанг Ту, руководитель отдела управления туризмом провинциального департамента культуры, спорта и туризма, сказал, что все это благодаря полномасштабному плану, который был запущен в начале этого года. Каобанг устроил грандиозные рекламные акции в Ханое и Хошимине и организовал оживленные культурные фестивали, которые привлекли толпы людей к своим ярким традициям.
Провинция также находится на волне цифровых технологий, используя TikTok и Facebook, чтобы продемонстрировать свои потрясающие пейзажи и богатое наследие поклонникам по всему миру.
Каобанг полностью опирается на свой признанный ЮНЕСКО глобальный геопарк Нонныок Каобанг, который предлагает уникальные впечатления. Провинция также сотрудничает с соседними регионами в проведении культурных и спортивных мероприятий, одновременно прилагая дополнительные усилия для сохранения своего богатого наследия. Местные ремесленники и этнические общины получают стимул для сохранения традиций.
Планы на оставшуюся часть года включают программу «Через памятники культурного наследия Вьетбак», соревнования по внедорожным гонкам для любителей острых ощущений, а также подготовку кадров для туристической сферы в 56 коммунах. Кроме того, строится новый провинциальный музей, который укрепит статус Каобанга как обязательного к посещению направления. Благодаря своей «простоте, зелени и дружелюбной атмосфере» Каобанг приобретает репутацию самого гостеприимного курорта Вьетнама, стремительно поднимаясь в списке лучших мест в северных горах./