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Каобанг становится популярным туристическим направлением с ростом числа прибытий на 47,7% в первом полугодии

Каобанг, труднопроходимая горная провинция на севере Вьетнама, становится популярным туристическим направлением. В первой половине 2025 года ее посетили 1,52 миллиона человек, что на 47,7% больше, чем в прошлом году, и на 60,8% больше, чем планировалось на весь год. Число иностранных туристов выросло на 176,8% и составило почти 58 000 человек, в то время как число внутренних путешественников составило 1,46 миллиона человек, что на 44,3% больше. Туристический бум принес в местную экономику 1,543 трлн донгов (64 млн долларов США), что почти вдвое превысило прошлогодний показатель и составило 77,1% от годового показателя. Отели и гестхаусы были заполнены на 55%.

Нго Куанг Ту, руководитель отдела управления туризмом провинциального департамента культуры, спорта и туризма, сказал, что все это благодаря полномасштабному плану, который был запущен в начале этого года. Каобанг устроил грандиозные рекламные акции в Ханое и Хошимине и организовал оживленные культурные фестивали, которые привлекли толпы людей к своим ярким традициям.

Провинция также находится на волне цифровых технологий, используя TikTok и Facebook, чтобы продемонстрировать свои потрясающие пейзажи и богатое наследие поклонникам по всему миру.


Каобанг полностью опирается на свой признанный ЮНЕСКО глобальный геопарк Нонныок Каобанг, который предлагает уникальные впечатления. Провинция также сотрудничает с соседними регионами в проведении культурных и спортивных мероприятий, одновременно прилагая дополнительные усилия для сохранения своего богатого наследия. Местные ремесленники и этнические общины получают стимул для сохранения традиций.

Планы на оставшуюся часть года включают программу «Через памятники культурного наследия Вьетбак», соревнования по внедорожным гонкам для любителей острых ощущений, а также подготовку кадров для туристической сферы в 56 коммунах. Кроме того, строится новый провинциальный музей, который укрепит статус Каобанга как обязательного к посещению направления. Благодаря своей «простоте, зелени и дружелюбной атмосфере» Каобанг приобретает репутацию самого гостеприимного курорта Вьетнама, стремительно поднимаясь в списке лучших мест в северных горах./

ИЖВ/ВИА

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