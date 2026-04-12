Каобанг сохраняет традиционные ремесла и открывает путь развитию туризма





Наряду с величественными природными пейзажами туристов в Каобанг привлекает и возможность познакомиться с самобытной местной культурной жизнью, особенно в традиционных ремесленных деревнях. Супруги Давир Лиеро, туристы из Франции, рассказали, что приехали в Каобанг уже во второй раз, чтобы посетить такие ремесленные деревни, как Фьятхап, известную изготовлением благовоний, Зячен с производством бумаги зо, Фукшен с традицией окрашивания ткани индиго и Лыонгной, где ткут парчу. По словам гостя, местные жители доброжелательны и трудолюбивы, а их умелые руки создают изящные изделия, отличающиеся экологичностью.

Ткачество парчи является одним из наиболее характерных традиционных ремесел этого края. Мастерица народности Тай Нонг Тхи Тхыок из деревни Лыонгной посвятила ткацкому станку более полувека. По ее словам, это ремесло требует огромного терпения и предельной тщательности. Каждый узор рождается под вдохновением природы - колосьев риса, птичьих крыльев, горных ручьев. Мастерица должна помнить каждую деталь и ткать с изнаночной стороны полотна, не имея перед глазами никакого эскиза. На создание одного готового изделия может уйти несколько дней. Хотя экономическая отдача от этого ремесла пока невелика, она по-прежнему хранит ему верность, считая его драгоценным наследием. Сегодня изделия из парчи - шарфы, сумки, декоративные предметы - становятся все более популярными у туристов и даже представлены на мероприятиях ЮНЕСКО в рамках Глобального геопарка ЮНЕСКО «Нонныок Каобанг».

Наряду с парчой, заотьены в Хоайкхао владеют техникой восковой росписи по индиго, создающей контрастные белые орнаменты на глубоком синем фоне. Народность Нунган в Куангуене составляет основную часть работников в ремесленных деревнях, где изготавливают благовония, бумагу зо и окрашивают ткани индиго. В деревне Зячен многие семьи десятилетиями сохраняют верность ремеслу изготовления бумаги, выполняя весь процесс целиком, от замачивания древесной коры и растирания сырья до отлива листов. Листы такой бумаги цвета слоновой кости, прочные и эластичные, используются как в повседневной жизни, так и в традиционных обрядах.