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Каобанг продвигает ценности глобального геопарка, признанного ЮНЕСКО

Северная горная провинция Каобанг прилагает значительные усилия для продвижения ценностей наследия своего Глобального геопарка ЮНЕСКО Нонныок Каобанг, стремясь содействовать устойчивому развитию туризма.

На территории парка находится 130 уникальных объектов наследия, отражающих более 500 миллионов лет истории Земли, поэтому в провинции разработаны четыре маршрута геологического туризма.

Используя свое мировое признание, парк стал свидетелем значительного роста. В период с 2020 года по август 2024 года Каобанг принял более 5,4 миллиона туристов, превысив целевой показатель на 8 %. Ключевые показатели туризма на период 2020-2025 годов уже достигнуты или перевыполнены.

В течение последних шести лет правление геопарка уделяло первостепенное внимание сохранению наследия, созданию самобытных туристических продуктов и обеспечению устойчивых источников средств к существованию для этнических меньшинств в регионе.

По словам Лыонг Ван Хуана, председателя народного комитета коммуны Фукшен, после сотрудничества с геопарком местные жители этнической группы Кунган занялись традиционным кузнечным делом, изготовлением благовоний и производством бумаги «зо». Это сотрудничество предоставило им возможности для обучения, чтобы повысить качество продукции и представить свои ремесла вьетнамским и международным посетителям. Оно также способствовало повышению осведомленности местных жителей о сохранении наследия и защите окружающей среды.

Чу Тхи Винь, заместитель председателя Народного комитета уезда Чунгкхань, рассказала, что в уезде расположено более 20 объектов наследия геопарка, в том числе легендарный водопад Банжок. Для привлечения туристов здесь организуют ежегодный фестиваль водопада Банжок и кулинарные конкурсы, а также поощряют инвестиции в туристические услуги. В настоящее время в Чунгкхань действует общинный туристический объект «Каменная деревня Кхуойки», 22 домашних приюта, 22 стандартных отеля и гостевых дома, а также 67 клубов народного пения.

Ви Чан Тхуи, директор правления Нон Ныок Као Банг, сказал, что в будущем подразделение будет консультировать власти провинции по вопросам инвестиций в инфраструктуру четырех туристических маршрутов геопарка. В планах на будущее также обучение местных жителей общинному туризму, основанному на наследии, и интеграция традиционных ремесел и товаров "Одна община - один продукт" (OCOP).

ВИА/ИЖВ

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