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Каобанг продвигает ценности глобального геопарка, признанного ЮНЕСКО
На территории парка находится 130 уникальных объектов наследия, отражающих более 500 миллионов лет истории Земли, поэтому в провинции разработаны четыре маршрута геологического туризма.Используя свое мировое признание, парк стал свидетелем значительного роста. В период с 2020 года по август 2024 года Каобанг принял более 5,4 миллиона туристов, превысив целевой показатель на 8 %. Ключевые показатели туризма на период 2020-2025 годов уже достигнуты или перевыполнены.
В течение последних шести лет правление геопарка уделяло первостепенное внимание сохранению наследия, созданию самобытных туристических продуктов и обеспечению устойчивых источников средств к существованию для этнических меньшинств в регионе.
По словам Лыонг Ван Хуана, председателя народного комитета коммуны Фукшен, после сотрудничества с геопарком местные жители этнической группы Кунган занялись традиционным кузнечным делом, изготовлением благовоний и производством бумаги «зо». Это сотрудничество предоставило им возможности для обучения, чтобы повысить качество продукции и представить свои ремесла вьетнамским и международным посетителям. Оно также способствовало повышению осведомленности местных жителей о сохранении наследия и защите окружающей среды.
Чу Тхи Винь, заместитель председателя Народного комитета уезда Чунгкхань, рассказала, что в уезде расположено более 20 объектов наследия геопарка, в том числе легендарный водопад Банжок. Для привлечения туристов здесь организуют ежегодный фестиваль водопада Банжок и кулинарные конкурсы, а также поощряют инвестиции в туристические услуги. В настоящее время в Чунгкхань действует общинный туристический объект «Каменная деревня Кхуойки», 22 домашних приюта, 22 стандартных отеля и гостевых дома, а также 67 клубов народного пения.
Ви Чан Тхуи, директор правления Нон Ныок Као Банг, сказал, что в будущем подразделение будет консультировать власти провинции по вопросам инвестиций в инфраструктуру четырех туристических маршрутов геопарка. В планах на будущее также обучение местных жителей общинному туризму, основанному на наследии, и интеграция традиционных ремесел и товаров "Одна община - один продукт" (OCOP).