Канцелярия НС Вьетнама и Секретариат НА Лаоса обменялись опытом работы

На семинаре с вьетнамской стороны присутствовали Постоянный заместитель председателя НС Чан Тхань Ман, Генеральный секретарь, Заведующий Канцелярией НС Буй Ван Кыонг, Председатель Комитета НС по внешним связям Ву Хай Ха, Секретарь Парткома провинции Куангбинь, глава делегации депутатов НС от провинции Куангбинь Ву Дай Тханг, а с лаосской стороны – Генеральный секретарь НА Лаоса Пингхам Ласасимма. Также в семинаре приняли участие депутаты НС от провинций, имеющих границы с Лаосом.

Выступая на мероприятии, Постоянный заместитель председателя НС Чан Тхань Ман высоко оценил тесное сотрудничество между Канцелярией НС Вьетнама и Секретариатом НА Лаоса за последнее время. Проведение ежегодного семинара является свидетельством все более практического и эффективного сотрудничества между двумя органами.

Семинар был посвящен вопросам обновления работы для проведения сессий парламентов, в частности повышению качества секретарской и информационной работы, продвижению применения информационных технологий в организации сессий парламентов, координации действий между Канцелярией НС Вьетнама и Секретариатом НА Лаоса.