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НОВОСТИ

Кантхо ускорит проекты, финансируемые за счет ОПР

8 июля заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг обсудил с руководителями города Кантхо в дельте Меконга ход реализации проектов с использованием официальной помощи в целях развития (ОПР) в городе.
  Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг выступает на встрече с народным комитетом города Кантхо.  
Ранее вице-премьер ознакомился с проектом онкологической больницы Кантхо на 500 коек, проект дамбы на реке Кантхо, и проект моста Чан Хоанг На.

Общий объем инвестиций в онкологическую больницу Кантхо составляет 1,72 трлн донгов (72,7 млн долларов США), 80,66% из которых финансируются правительством Венгрии. По графику весь капитал должен быть освоен к 11 июля 2022 года. Однако пока освоено всего 22,77% от общей суммы.

По данным Министерства финансов, основной причиной медленного распределения являются проблемы в контракте между Департаментом здравоохранения Кантхо и венгерскими подрядчиками.

Народный комитет Кантхо предложил два решения проблемы, чтобы ускорить проект.

Между тем, финансирование дамб на реке Кантхо Французским агентством развития (AFD) задерживается из-за медленного процесса освобождения территории, и только 88,6% проектной земли передано подрядчикам. Он также столкнулся с административными препятствиями для процедур распределения.

При этом строительство моста Чан Хоанг На завершено на 80,53%. Инвестор попросил подрядчиков обеспечить завершение проекта до 2 сентября.

Выступая на рабочем совещании, вице-премьер Чан Лыу Куанг подчеркнул важную роль онкологической больницы Кантхо в районе дельты Меконга. Он сказал, что поручит Министерству иностранных дел проконсультироваться с венгерской стороной по этому проекту.

Он попросил Народный комитет Кантхо представить отчет о проекте, уточнив подробные данные, технические решения и трудности проекта, добавив, что он созовет совещание по проекту после получения отчета и еще одно совещание в Министерстве иностранных дел после его обсуждения с венгерской стороной.

В отношении проекта дамбы на реке Кантхо заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг обратился в Министерство финансов с просьбой помочь Кантхо в решении проблем с AFD. Он также попросил Кантхо обеспечить выполнение проекта моста Чан Хоанг На в соответствии с графиком.

ИЖВ/ВИА

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