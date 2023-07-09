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Кантхо ускорит проекты, финансируемые за счет ОПР
Общий объем инвестиций в онкологическую больницу Кантхо составляет 1,72 трлн донгов (72,7 млн долларов США), 80,66% из которых финансируются правительством Венгрии. По графику весь капитал должен быть освоен к 11 июля 2022 года. Однако пока освоено всего 22,77% от общей суммы.
По данным Министерства финансов, основной причиной медленного распределения являются проблемы в контракте между Департаментом здравоохранения Кантхо и венгерскими подрядчиками.
Народный комитет Кантхо предложил два решения проблемы, чтобы ускорить проект.
Между тем, финансирование дамб на реке Кантхо Французским агентством развития (AFD) задерживается из-за медленного процесса освобождения территории, и только 88,6% проектной земли передано подрядчикам. Он также столкнулся с административными препятствиями для процедур распределения.
При этом строительство моста Чан Хоанг На завершено на 80,53%. Инвестор попросил подрядчиков обеспечить завершение проекта до 2 сентября.
Выступая на рабочем совещании, вице-премьер Чан Лыу Куанг подчеркнул важную роль онкологической больницы Кантхо в районе дельты Меконга. Он сказал, что поручит Министерству иностранных дел проконсультироваться с венгерской стороной по этому проекту.
Он попросил Народный комитет Кантхо представить отчет о проекте, уточнив подробные данные, технические решения и трудности проекта, добавив, что он созовет совещание по проекту после получения отчета и еще одно совещание в Министерстве иностранных дел после его обсуждения с венгерской стороной.
В отношении проекта дамбы на реке Кантхо заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг обратился в Министерство финансов с просьбой помочь Кантхо в решении проблем с AFD. Он также попросил Кантхо обеспечить выполнение проекта моста Чан Хоанг На в соответствии с графиком.