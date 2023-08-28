Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Кантхо: соединяются последние участки моста Чан Хоанг На

Последние секции моста Чан Хоанг На, перекинутого через реку Кантхо в городе Кантхо в дельте Меконга, были соединены 26 августа после почти трехлетнего строительства. Последние секции моста Чан Хоанг На, перекинутого через реку Кантхо в городе Кантхо в дельте Меконга, были соединены 26 августа после почти трехлетнего строительства.

По данным муниципального управления проектами ODA, к настоящему времени объем выполненных работ составил более 88%.

Арочный мост с тремя сталежелезобетонными пролетами имеет общую длину и ширину 820 м и 23 м соответственно. Он имеет четыре полосы движения для автотранспорта и рассчитан на скорость 60 км/ч.

Арочный мост с тремя железобетонными пролетами имеет общую длину и ширину 820 метров и 23 метра соответственно. Она состоит из четырех полос движения для транспортных средств и имеет расчетную скорость 60 км/ч.

Реализация проекта стоимостью более 791 млрд. донгов (32,95 млн. долл. США), финансируемого из средств официальной помощи в целях развитию (ОПР), началась в сентябре 2020 года. Срок окончания работ, запланированный на июль 2022 года, был продлен до конца 2023 года.

В настоящее время в Кантхо есть три моста через реку, соединяющие районы Нинькиеу и Кайранг с национальным шоссе 1А. Ожидается, что после завершения строительства моста Чан Хоанг На он поможет улучшить транспортное сообщение между национальной автомагистралью 1А и центральными маршрутами города, снизить транспортную нагрузку и уменьшить количество пробок в часы пик.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top