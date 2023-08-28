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Кантхо: соединяются последние участки моста Чан Хоанг На
По данным муниципального управления проектами ODA, к настоящему времени объем выполненных работ составил более 88%.
Арочный мост с тремя сталежелезобетонными пролетами имеет общую длину и ширину 820 м и 23 м соответственно. Он имеет четыре полосы движения для автотранспорта и рассчитан на скорость 60 км/ч.
Арочный мост с тремя железобетонными пролетами имеет общую длину и ширину 820 метров и 23 метра соответственно. Она состоит из четырех полос движения для транспортных средств и имеет расчетную скорость 60 км/ч.
Реализация проекта стоимостью более 791 млрд. донгов (32,95 млн. долл. США), финансируемого из средств официальной помощи в целях развитию (ОПР), началась в сентябре 2020 года. Срок окончания работ, запланированный на июль 2022 года, был продлен до конца 2023 года.
В настоящее время в Кантхо есть три моста через реку, соединяющие районы Нинькиеу и Кайранг с национальным шоссе 1А. Ожидается, что после завершения строительства моста Чан Хоанг На он поможет улучшить транспортное сообщение между национальной автомагистралью 1А и центральными маршрутами города, снизить транспортную нагрузку и уменьшить количество пробок в часы пик.