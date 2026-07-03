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Кантхо расширяет сотрудничество с южнокорейскими партнёрами в сферах городского развития, искусственного интеллекта и «зелёной» промышленности
Во Вьетнаме профессор непосредственно участвовал в реализации двух важных проектов — Вьетнамско-корейского промышленно-технологического инкубатора (KVIP) в Кантхо и Вьетнамско-корейского института науки и технологий (VKIST) в Ханое. В июне 2026 года профессор встретился с Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, чтобы обсудить и предложить решения, способствующие превращению Вьетнама в инновационное государство.
Профессор предложил создать региональную платформу сотрудничества, объединяющую органы власти, университеты и предприятия. По его мнению, укрепление взаимодействия между Кантхо, провинциями Шокчанг и Хаужанг будет способствовать формированию нового центра экономического роста и создаст основу для более динамичного развития региона дельты Меконга в ближайшие годы.
Он также выделил три приоритетных направления инновационного развития, которым Кантхо следует уделить внимание: инновации в промышленном производстве и высококачественных цифровых технологиях; инновации в сфере биотехнологий; инновации в области управления водными ресурсами и высокотехнологичного сельского хозяйства.
По словам профессора, эффективное использование существующей инфраструктуры, интеллектуального потенциала и энтузиазма жителей позволит значительно ускорить развитие и добиться существенных результатов в более короткие сроки. Он также выразил готовность привлечь южнокорейских специалистов для совместной разработки комплексного генерального плана развития региона.
Заместитель секретаря партийного комитета города Кантхо Нгуен Туан Ань приветствовал профессора Ким Хак Мина и членов делегации, прибывших с рабочим визитом в Кантхо, и поблагодарил профессора за вклад в развитие города на протяжении последних 12 лет. Он подчеркнул, что нынешний визит имеет важное значение не только для дальнейшего развития Кантхо, но и для укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Республикой Корея.
В дальнейшем руководство города рассчитывает на поддержку и консультационную помощь профессора Ким Хак Мина и членов делегации в вопросах социально-экономического развития Кантхо. Заместитель секретаря партийного комитета поручил Народному комитету города подготовить подробный отчёт по итогам встречи и определить перспективные направления сотрудничества с профессором Ким Хак Мином и его делегацией, чтобы на этой основе проработать конкретные проекты взаимодействия с южнокорейскими партнёрами.
В ходе встречи представители города также ознакомили делегацию с направлениями, по которым Кантхо привлекает инвестиции, предложив южнокорейской стороне изучить соответствующие возможности. Кроме того, были представлены пять основных направлений проектов и программ в области науки и технологий и цифровой трансформации, которые планируется реализовать в 2026 году; проекты внедрения технологий искусственного интеллекта на период 2026–2030 годов; задачи и проекты развития «умного города» на 2026–2030 годы; перечень приоритетных проектов, предлагаемых для реализации государственным органам, организациям и компаниям, включая такие сферы, как экология, изменение климата, искусственный интеллект и сельскохозяйственное производство, представляющие особый интерес для южнокорейских партнёров; а также перечень технологических потребностей города Кантхо на период 2026–2030 годов.
На сегодняшний день Республика Корея реализует в Кантхо 14 проектов прямых иностранных инвестиций с общим объёмом зарегистрированного капитала около 316 млн долларов США. Эти проекты сосредоточены в сферах обрабатывающей промышленности, торговли, услуг, логистики и недвижимости.
Особое место занимает Вьетнамско-корейский промышленно-технологический инкубатор (KVIP), который является образцовым примером сотрудничества в сфере поддержки предприятий при внедрении инновационных технологий и служит важной платформой для передачи технологий, развития человеческих ресурсов и расширения взаимодействия между двумя странами в области инноваций.