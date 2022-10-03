Кантхо помогает укрепить стратегическое партнерство между Вьетнамом и Индией

Союз обществ дружбы Вьетнама и Ассоциация дружбы «Вьетнам-Индия» в городе Кантхо провели встречу, посвященную 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Мероприятие было направлено на популяризацию значения и важности сохранения и укрепления традиционной дружбы и стратегического партнерства между Вьетнамом и Индией среди местного населения, особенно молодого поколения.

Генеральный консул Индии в Хошимине Мадан Мохан Сети сказал, что двустороннее многоплановое сотрудничество развивается хорошо. Двусторонняя торговля увеличилась с 200 млн. долл. США в 2000 году до 12,04 млрд. долл. США в 2019 году, но сократилась до более чем 10 млрд. долл. США в 2020–2021 гг. из-за последствий пандемии COVID-19.

Он добавил, что две страны стремятся увеличить эту цифру до 14 млрд. долл. США.

Хюнь Ван Нгиеп, председатель Ассоциации дружбы «Вьетнам-Индия» в Кантхо, сказал, что ассоциация тесно сотрудничает с Генеральным консульством Индии в организации широкого спектра мероприятий по экономическому и культурному сотрудничеству и народной дипломатии.

Во время вспышки COVID-19 в Индии агентства в городе в дельте Меконга призвали организации и отдельных лиц помочь индийскому народу в борьбе с пандемией, в то время как Кантхо получил большую помощь от Индии в области сельского хозяйства и информационных технологий, подчеркнул он, добавив, что эти мероприятия способствовали развитию двусторонней дружбы.

В тот же день Генерального консула Индии принял заместитель председателя муниципального народного комитета Нгуен Тхук Хиен, который подтвердил, что муниципальные власти и народ всегда считают традиционную дружбу и солидарность с индийским народом важным фактором в международных отношениях для национального дела защиты и развития двух стран.