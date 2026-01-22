Канатная дорога на Фансипан расширяет возможность добраться до «Крыши Индокитая»

Рекордная канатная дорога на Фансипан проходит над захватывающими дух пейзажами, даря туристам незабываемые виды. Фото: Архив

В недавних материалах ряд японских СМИ, в том числе Kyodo News и NNA Power Asia, проявили особый интерес к тому, как можно покорить Фансипан в Сапе, не через многодневные треккинговые маршруты, а с помощью современной канатной дороги, которая без усилий доставляет туристов на «Крышу Индокитая».

По словам японских журналистов, трёхканатная линия канатной дороги к вершине Фансипана, самой высокой горы Вьетнама и Индокитая, производит сильное впечатление благодаря перепаду высот более чем на 1 400 метров между станциями отправления и прибытия, рекорду, который ранее был признан Книгой рекордов Гиннесса. Из кабины путь проходит над «морями облаков», накрывающими хребет Хоанглиеншон, открывая совершенно иной взгляд на горы северо-запада Вьетнама. «Уже через несколько минут после отправления кабины прямо внизу появляются знаменитые сапинские рисовые террасы, тянущиеся по склонам гор, зрелище настолько красивое, что захватывает дух», написал корреспондент Kyodo News.

Примерно через 20 минут пути туристы прибывают на конечную станцию рядом с вершиной. Японских журналистов удивили не только пейзажи и заметно более холодный воздух, но и редкий уровень удобства на такой высоте: на самой высокой горе Вьетнама есть сувенирные магазины, кафе и, что особенно примечательно, стабильное интернет-соединение.

Как отмечает NNA Power Asia, этот фактор создаёт для многих иностранных гостей необычный опыт. Один японский турист поделился, что мог любоваться окружающими горами и одновременно подключаться к онлайн-совещаниям, превращая вершину Фансипана в редкое для Азии «рабочее место среди облаков».

В материалах также уделяется значительное внимание впечатляющим пейзажам на вершине, где установлен знак, обозначающий самую высокую точку Вьетнама. По данным японской прессы, красота Фансипана и его высота вызывают ассоциации со «смелым и широким духом Вьетнама».

Однако больше всего японские СМИ в поездке на канатной дороге на Фансипан восхищает идея достичь вершины, не совершая восхождения. «Нетрудно заметить посетителей в лёгких брюках или сандалиях», отмечали японские издания. По словам немецкого туриста, с которым удалось поговорить журналистам, на вершину могут подняться даже пожилые люди. «Если идти пешком, это, вероятно, заняло бы несколько дней», сказал он.

В более широком контексте публикации рассматривают канатную дорогу на Фансипан как часть масштабной трансформации Сапы. Начало строительства проекта в 2013 году и его ввод в эксплуатацию в 2016 году оцениваются как важный переломный момент.

Более десяти лет назад Фансипан был прежде всего местом притяжения для любителей треккинга: многодневные восхождения требовали значительной физической выносливости и времени. В 2012 году Сапу за весь год посетили лишь немногим более 500 тыс. туристов, при этом средняя продолжительность пребывания составляла менее двух дней. С 2016 года, когда начала работать канатная дорога на Фансипан, туристический поток в Сапу и провинцию Лаокай демонстрирует заметный рост.

Уже в первый год эксплуатации Сапа впервые превысила отметку в один миллион посетителей; в 2016–2019 годах совокупное число туристических прибытий в Лаокай резко увеличилось по сравнению с предыдущими периодами. Эта динамика сохраняется и в последние годы, что видно по тому, что в Сапу в пиковые праздничные дни приезжают сотни тысяч туристов.

С точки зрения японских СМИ, канатная дорога на Фансипан, это не просто инфраструктурный проект, а символ того, как туристическая отрасль Вьетнама расширяет доступ к природным ценностям, которые прежде считались весьма «избирательными». Возможность добраться до «Крыши Индокитая» менее чем за полчаса, без треккинга и особых физических требований, превратила некогда тяжёлое восхождение в массово доступный опыт, который при этом не утратил эмоциональной силы.

И именно этот разительный контраст между «самой высокой вершиной Индокитая» и повседневными деталями вроде сандалий, кафе или онлайн-совещаний среди облаков продолжает привлекать внимание японских СМИ в их недавних публикациях о Фансипане.