Канадский эксперт: Вьетнам будет привлекательным стратегическим партнером

Визит министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Индонезию и Вьетнам с 9 по 14 апреля привлек внимание канадских экспертов, а также канадского бизнеса в контексте того, что Оттава выстраивает многомиллиардную стратегию Индо-Тихоокеанского региона для диверсификации торговли и инвестиций не только в Азии, но и за пределами Тихоокеанского региона, увеличивая при этом свой вклад в мировую экономику, безопасность и международную поддержку региона.

В беседе с корреспондентом ВИА в Оттаве г-н Луис Сильва, эксперт по связям с правительством, подтвердил, что визит министра иностранных дел Жоли является сигналом того, что Канада придает большое значение двусторонним отношениям с Вьетнамом.

Ранее в этом году Канада и Вьетнам создали Совместную экономическую комиссию (СЭК) для развития экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

Г-н Луис Сильва сказал, что Вьетнам будет привлекательным стратегическим партнером для Канады в контексте того, что экономическое сотрудничество принесет пользу обеим странам. Основная цель визита г-жи Джоли во Вьетнам на этот раз — подчеркнуть давние двусторонние отношения Канады и Вьетнама в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений в 2023 году.

В настоящее время Вьетнам стал крупнейшим торговым партнером Канады в Юго-Восточной Азии, способствуя экономическому процветанию обеих стран.

Торговые отношения между Вьетнамом и Канадой продолжают развиваться, несмотря на пандемию: товарооборот в 2021 году превысил 6 млрд. долл. США, что на 19% больше, чем в 2020 году.

Дэвид Джонсон, директор канадско-вьетнамского торгового совета, сказал: «В контексте применения Вьетнамом безопасной, гибкой стратегии адаптации и эффективного контроля над эпидемией COVID-19 я верю, что экономика Вьетнама восстановится, торговый обмен, инвестиции и деятельность цепочки поставок между Вьетнамом и Канадой будет расширена. Канадские предприятия ожидают, что визит министра иностранных дел Мелани Жоли во Вьетнам будет способствовать более глубокому пониманию отношений между двумя странами во всех областях, особенно в экономике, инвестициях, народной дипломатии...»

По словам г-на Джонсона, канадские предприятия могут рассчитывать на Вьетнам — члена Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (RCEP) — для выхода на более широкий Азиатско-Тихоокеанский регион.

Наблюдатели говорят, что эта поездка министра иностранных дел Жоли в Юго-Восточную Азию показывает, что Оттава хочет нового комплексного подхода к Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы диверсифицировать участие Канады и углубить партнерские отношения в дипломатической сфере, экономике, безопасности и устойчивом развитии.