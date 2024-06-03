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Канадские компании заинтересованы в рынке цифрового здравоохранения Вьетнама
Он отметил, что североамериканская страна обладает наукой и технологиями, но сталкивается с трудностями в плане стоимости производства. Ее предприятиям необходимо место для размещения новых медицинских технологий и оборудования, и Вьетнам - хороший выбор, особенно когда Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП), сторонами которого являются обе страны, уже вступило в силу.
Кроме того, Вьетнам вносит изменения в нормативные акты в сфере здравоохранения, чтобы способствовать развитию высокоинтерактивного цифрового здравоохранения, сказал Нгуен Чунг Хиеу, добавив, что его рынок цифрового здравоохранения привлек множество отечественных и иностранных компаний с тех пор, как правительство Вьетнама взяло на себя обязательства по продвижению цифрового здравоохранения.
Нам Хоанг, генеральный директор Канадско-Вьетнамской торговой палаты, сказал, что у палаты есть ряд крупных партнеров, и сейчас самое время для налаживания связей между двумя странами, особенно после открытия офиса Export Development Canada во Вьетнаме.
Цифровое здравоохранение - один из секторов, активно развивающихся в обеих странах. Конференция, на которой присутствовали многие влиятельные представители Канады в области здравоохранения, образования и технологий, была направлена на поиск путей доступа к рынку цифрового здравоохранения Вьетнама в будущем, сказал он.
Канадско-вьетнамская торговая палата, объединяющая многие крупные канадские компании, планирующие расширить свою деятельность во Вьетнаме, внесла существенный вклад в двустороннюю торговлю, которая в 2023 году превысила 10,3 миллиарда долларов США.