НОВОСТИ
Канада рассчитывает развивать партнерские отношения с Вьетнамом в новой ситуации
Индо-Тихоокеанский регион считается важным для Канады, поскольку это является быстрорастущим экономическим регионом. На его долю приходится 40% мирового ВВП и здесь проживает более двух третей мирового населения.
В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Канаде заместитель министра по международным делам и развитию Канады Кристофер Мак Леннан заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия нацелена на новые отношения с регионом. Это свидетельствует о том, что Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) будет играть важную роль в будущем Канады.
Приоритет реализации Индо-Тихоокеанской стратегии будет способствовать долгосрочному росту и процветанию Канады. Эта стратегия также приносит выгоду всем людям благодаря диверсификации отношений между двумя сторонами.
Директор организации Cooperation Canada Кейт Хиггинс отметила, что данная стратегия действительно позволит увеличению инвестиций и укреплению связей между Канадой и ИТР. По ее словам, стратегия откроет возможности для оказания международной помощи, реагирования на стихийные бедствия и гуманитарные кризисы.
Ожидается, что Индо-Тихоокеанская стратегия будет развертываться в течение 10 лет. Правительство Канады выделит 2,3 млрд канадских долларов на усиление своего экономического и военного присутствия в ИТР в течение пяти лет. Стратегия направлена на пять целей, а именно: продвижение мира и безопасности, расширение торговли и инвестиций, развитие человеческих ресурсов, создание зеленого и устойчивого будущего, укрепление партнерских отношений.
По словам Хиггинса, развитие человеческих ресурсов рассматривается как важная цель Индо-Тихоокеанской стратегии. В связи с этим, сотрудничество между Вьетнамом и Канадой в области образования может расшириться в рамках данной стратегии.
Наряду с этим, стратегия позволит укрепить взаимосвязи между канадскими и вьетнамскими бизнес-сообществами, а также может посодействовать сотрудничеству в области обеспечения международного мира и между странами региона. Фактически, эта цель выступает в качестве основы для развертывания канадских инициатив в регионе, таких как инициатива «Торговые ворота Канады в Юго-Восточной Азии», инициатива по превращению Канады в активного партнера, в которой признается центральная роль АСЕАН в этом регионе.
Директор Делового совета Канада-АСЕАН (CABC) Т.Б. Нгуен отметил, что привлечение торговли и инвестиций в ИТР рассматривается как важная цель стратегии. Тем не менее, при открытии или расширении бизнеса в ИТР жизненно важно изучить местную культуру и потребности рынка, чтобы канадские предприятия могли адаптироваться к рынку и сотрудничать с бизнес-сообществом стран АСЕАН.
Вьетнам в настоящее время стал ведущим торговым партнером Канады в АСЕАН и уже давно считается воротами в ИТР для канадского бизнеса. Заместитель министра Мак Леннан отметил, что Вьетнам играет важную роль в регионе, и это делает страну чрезвычайно важным направлением для Канады.
Канада рассчитывает развивать партнерские отношения с Вьетнамом в разных сферах, включая безопасность, борьбу с изменением климата и торговлю.