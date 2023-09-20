Канада - потенциальный рынок сбыта вьетнамского риса

Вьетнамский бренд ST25. Иллюстративное изображение. Торговое представительство Вьетнама в Канаде координирует свои действия с местными агентствами, ассоциациями производителей риса, экспортерами и импортерами, чтобы увеличить долю вьетнамского рынка риса на канадском рынке. Фото: VietnamPlus