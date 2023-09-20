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Канада - потенциальный рынок сбыта вьетнамского риса
Вьетнам занимает 5-е место среди экспортеров риса в североамериканскую страну.
По данным Канадского агентства пограничных служб (CBSA), после вступления в силу Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) стоимость экспорта вьетнамского риса на этот рынок увеличилась более чем на 60% и составила почти 9,5 млн долларов США в период 2018-2022 годов.
За первые шесть месяцев этого года его стоимость выросла более чем на 35% в годовом исчислении, превысив 6 миллионов долларов США.
Однако вьетнамский рис составляет всего 3% по объему и 1,5% по стоимости импорта этого товара в североамериканскую страну и менее одной десятой доли рынка тайского риса. Таким образом, это оставляет достаточно места для вьетнамского риса, поскольку его цена более конкурентоспособна по сравнению с другими аналогичными продуктами.
В интервью, предоставленном Вьетнамскому информационному агентству, советник по торговле Чан Ту Куин сказал, что посольство в Канаде приложило большие усилия для поддержки вьетнамских предприятий, особенно вьетнамцев, находящихся за границей, в получении доступа к розничной системе принимающей страны.
В результате с начала этого года вьетнамская рисовая продукция продемонстрировала значительный рост как в количественном выражении, так и в экспортных ценах, сказала она, добавив, что цена вьетнамского риса в среднем достигает 800-830 долларов США за тонну.
По словам Чан Ту Куина, количество предприятий, импортирующих вьетнамский рис на канадский рынок, по-прежнему невелико и работает в некоторых крупных городах, таких как Ванкувер, Монреаль или Торонто. Ранее они часто импортировали тайский рис, но перешли на импорт марки ST25, что поспособствовало росту вьетнамского риса на этом рынке, отметила она.
Динь Чунг Зунг, директор Vietnam CanadaTrading Ltd, сказал, что Канада является крупным рынком потребления риса, требующим около 500 000 тонн в год. Однако этот рынок также предъявляет строгие требования к качеству. Поэтому, по его словам, необходима тесная координация действий всех сторон, включая местное торговое представительство, экспортеров и импортеров, для обеспечения стабильного качества, особенно для бренда ST25, как это сделали тайцы со своим высококачественным рисом Hom Mali.
Торговое представительство Вьетнама в Канаде также активно координирует свои действия с местными агентствами, рисовыми ассоциациями, экспортерами и импортерами, чтобы увеличить долю вьетнамского рынка риса на канадском рынке, сказал Чан Ту Куин, уточнив, что импортеры получат поддержку, связанную с исследованиями рынка для разработки стратегий расширения бизнеса.