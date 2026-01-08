Канада поддерживает восстановление устойчивых источников средств к существованию в провинции Лаокай

В настоящее время на территории провинции Лаокай реализуются 6 программ и проектов, финансируемых правительством Канады, которые сосредоточены на развитии устойчивых источников средств к существованию, поддержке малого и среднего бизнеса, обеспечении гендерного равенства и адаптации к изменению климата.

Секретарь провинциального партийного комитета Лаокая Чинь Вьет Хунг принимает министра международного развития Канады Рандипа Сарая. Фото: laodong.vn.

Исходя из приоритетных направлений политики сотрудничества в области развития Канады и Вьетнама, а также стратегии развития провинции, секретарь провинциального партийного комитета Чинь Вьет Хунг предложил правительству Канады продолжить оказание поддержки, в том числе предоставление льготных кредитов провинции Лаокай для реализации программ и проектов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий; развитию транспортной инфраструктуры; развитию сельского хозяйства и сельских районов с учётом адаптации к изменению климата и зелёного роста; реализации проектов по укреплению потенциала здравоохранения и образования; а также содействовать привлечению канадских предприятий и инвесторов для изучения возможностей и инвестирования в провинции.

Особо было отмечено, что в последнее время проект «Восстановление устойчивых источников средств к существованию с приоритетом гендерного фактора для северных горных провинций, пострадавших от тайфуна Яги», финансируемый правительством Канады через ФАО, реализовывался в течение 9 месяцев во многих коммунах и кварталах на территории провинции Лаокай.

Общий бюджет проекта составил 1,01 млн долларов США, что эквивалентно примерно 26,5 млрд донгов, и был направлен на улучшение качества жизни населения, в первую очередь женщин и представителей этнических меньшинств, пострадавших от тайфуна Яги.

К настоящему времени проект оказал поддержку 6 874 домохозяйствам путём предоставления ваучеров на приобретение сельскохозяйственных ресурсов, каждый ваучер стоимостью до 3,3 млн донгов, при общем объёме освоенных средств около 20,8 млрд донгов. В частности, в коммуне Йенбинь, на территории бывших до объединения коммун Дайдонг и Танхыонг, помощь получили 1 177 пострадавших домохозяйств на общую сумму около 3,5 млрд донгов.

Выступая на встрече, министр международного развития Канады Рандип Сарай поблагодарил руководство провинции за тёплый и радушный приём. Выразив сочувствие в связи с трудностями и ущербом, причинёнными стихийными бедствиями в последнее время, он выразил надежду, что поддержка, оказываемая Канадой Вьетнаму в целом и провинции Лаокай в частности, поможет населению как можно скорее стабилизировать условия жизни.

Министр Рандип Сарай также подтвердил, что по итогам визита поделится информацией и будет содействовать налаживанию связей между канадскими регионами и партнёрами для изучения возможностей, а также реализации совместных проектов с провинцией Лаокай, одновременно укрепляя контакты и продвигая народную дипломатию между двумя сторонами.

Во второй половине того же дня министр международного развития Канады Рандип Сарай и рабочая делегация посетили коммуну Йенбинь и акционерную компанию по производству и экспорту бадьяна и корицы Вьетнама (VINASAMEX) в коммуне Чанйен, провинция Лаокай.

Выступая на встрече, секретарь провинциального партийного комитета Лаокая Чинь Вьет Хунг кратко проинформировал о новой провинции Лаокай, образованной с 1 июля 2025 года на основе объединения двух провинций Йенбай и Лаокай; подчеркнул её важное стратегическое положение как международных торговых ворот на экономическом коридоре Куньмин – Лаокай – Ханой – Хайфон – Куангнинь; а также отметил значительный потенциал и преимущества провинции в развитии горнодобывающей промышленности, приграничной экономики, логистики, эколого-культурного туризма и другие, наряду с позитивными результатами социально-экономического развития региона в 2025 году.