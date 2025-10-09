Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Камтхань - «зелёная жемчужина» Дананга - вошёл в топ-50 самых красивых деревень мира

Расположенный на берегу спокойной реки, деревня Камтхань поражает туристов своей простой и естественной красотой - здесь находится экосистема кокосового леса Баимау, занимающая почти 100 гектаров
  Иностранные туристы пробуют катание на лодке-корзине в кокосовом лесу Камтхань. Фото: ВИА  
Деревня Камтхань, расположенная в районе Хойан Донг города Дананг, была включена американским журналом Forbes в список 50 самых красивых деревень мира 2025 года. Это единственная вьетнамская деревня, попавшая в данный престижный рейтинг, что стало важной вехой на пути развития экологического, общественного и устойчивого туризма региона.

Расположенный на берегу спокойной реки, деревня Камтхань поражает туристов своей простой и естественной красотой - здесь находится экосистема кокосового леса Баимау, занимающая почти 100 гектаров. Это одно из самых ярких туристических мест региона, где можно прочувствовать атмосферу сельской жизни дельты: покататься на лодке-корзине по кокосовому лесу, научиться изготавливать изделия из кокосовых листьев и бамбука; попробовать себя в традиционном рыбном промысле, а также принять участие в культурных представлениях и познакомиться с местной кухней.

Председатель Народного комитета коммуны Хойан Донг Чан Тан Зунг отметил, что Камтхань располагается в уникальном месте - в месте слияния трёх рек: Тхубон, Чыонгжанг и Локаньжанг, перед их впадением в Восточное море. Это буферная зона биосферного заповедника мирового значения Кулаочам - Хойан, обладающая уникальной экосистемой солоноватых вод, богатой природными ресурсами и выполняющая роль «зелёного лёгкого» всего региона.

Турист из Израиля Надав Дадуш рассказал, что заранее нашёл информацию о Хойане и деревне Камтхань, а затем приехал сюда, чтобы принять участие в различных туристических активностях. Прогулка по кокосовому лесу и изготовление изделий из бамбука стали для него незабываемыми впечатлениями во время путешествия по Вьетнаму. Надав Дадуш отметил, что ему очень понравился Хойан за его природную красоту и доброжелательных людей.

В настоящее время туристические активности в Камтхане - прогулки на лодке-корзине, кулинарные мастер-классы, проживание в хомстэях и другие - ежегодно привлекают более 1 миллиона отечественных и иностранных туристов. В 2009 году ЮНЕСКО включила Кулаочам – Хойан в список биосферных заповедников, куда также входит экосистема кокосовых лесов Камтхань в нижнем течении реки Тхубон.

В 2023 году историческо-культурный комплекс кокосовой рощи Баимау был удостоен награды ЮНЕСКО как «Выдающееся туристическое направление Азиатско-Тихоокеанского региона» на Форуме культурного и экономического обмена между Вьетнамом и Индией.

В 2024 году прогулка на лодке-корзине по кокосовой роще Камтхань вновь вошло в список 25 самых захватывающих туристических лодочных экскурсий мира.

«Каждое место начинает своё развитие и поднимается по-своему, но Камтхань начал и развивается вместе с эпохой, опираясь на собственные ценности деревни», - подчеркнул председатель Народного комитета коммуны Хойан Донг Чан Тан Зунг.

Признание деревни Камтхань журналом Forbes как одной из 50 самых красивых деревень мира стало не только гордостью местных жителей, но и подтвердило всё более высокий статус туризма Дананга на международной арене.

Это возможность продолжать развивать местные ценности, создавать бренд «зелёного, наследственного и устойчивого направления» и способствовать продвижению образа Вьетнама ближе к друзьям по всему миру.

ВИА/ИЖВ

