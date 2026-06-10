Кампания «500 дней и ночей»: эксгумированы останки более 1 100 павших героев

Поисково-эксгумационная группа К53 (Командование военных сил провинции Куангнгай) проводит разведочные раскопки и обследование на ряде участков, которые могут быть связаны с районом расположения братской могилы павших героев на улице Чыонгтинь в кварталах Даккам и Контум. Фото: ВИА