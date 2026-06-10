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Кампания «500 дней и ночей»: эксгумированы останки более 1 100 павших героев
Министерство национальной обороны (МНО) Вьетнама продолжает поддерживать деятельность 24 поисково-эксгумационных групп (5 групп внутри страны, 8 групп в Лаосе и 11 групп в Камбодже), одновременно проводя проверку и предлагая создание временных групп, обеспечивая финансирование, оборудование и транспортные средства для выполнения поставленных задач.
С 15 марта 2026 года по настоящее время были обнаружены и эксгумированы останки 1 109 павших героев (242 - во Вьетнаме, 173 - в Лаосе и 694 - в Камбодже), а также две братские могилы павших героев в провинции Туенкуанг. 29 мая и 8 июня были проведены две научные конференции по проверке информации о братских могилах павших героев в квартале Контум провинции Куангнгай и в районе парка Ле Тхи Риенг Хошимина. Заместитель премьер-министра, руководитель Национального руководящего комитета Фам Тхи Тхань Ча поручила в срочном порядке завершить подготовку документов, мобилизовать все ресурсы и применять современные технологии, такие как георадар, для обследования местности, проведения раскопок и эксгумации останков павших героев.
Военные округа сформировали 360 групп по разминированию общей численностью почти 5 000 человек, использующих 1 311 приборов обнаружения взрывоопасных предметов. Разминировано 3 500 из 22 725 гектаров территории (15,4%). Только в районе Висюен (провинция Туенкуанг) очищено 1 795 из 4 460 гектаров, что составляет 40,25%.
Что касается организации отбора образцов останков павших героев с неустановленными данными, захороненных на кладбищах павших героев, МНО Вьетнама издало инструкции и технические процедуры по отбору, транспортировке, передаче, хранению и архивированию образцов; поручило организовать пилотный этап отбора и передачи образцов останков павших героев на кладбище павших героев Нгилок (община Донглок, провинция Нгеан). На сегодняшний день 100% военных округов, провинций и городов разработали соответствующие планы; сформировано 297 групп по отбору образцов общей численностью 3 615 человек; образцы взяты с 3 651 могилы павших героев, из которых 2 510 могил соответствовали условиям для отбора образцов.
Корпорация промышленности и телекоммуникаций армии (Viettel) завершила разработку программного обеспечения для управления информацией об образцах останков павших героев и в настоящее время завершает программное обеспечение для мониторинга хода кампании, которое планируется ввести в эксплуатацию до 15 июня 2026 года.
Что касается идентификации останков павших героев МНО Вьетнама уже приняло от местных органов власти 192 образца останков павших героев, провело выделение ДНК из 72 образцов останков и 4 образцов родственников. Министерство проводит политику модернизации и ремонта двух лабораторных линий Военного института судебной медицины и Военно-медицинской академии с доведением их мощности до 800 образцов в год каждая; а также закупки двух новых линий такой же мощности. После модернизации, ремонта и закупки нового оборудования общая мощность достигнет 3 200 образцов в год.
Национальный руководящий комитет предложил местным органам власти активизировать поиск и эксгумацию останков павших героев, особенно в районах, где имеется значительный объём информации о братских могилах павших героев; расширять применение достижений науки и техники, а также искусственного интеллекта для анализа данных, проверки информации и проведения поисковых работ. Местным органам власти необходимо активнее использовать местные силы, привлекать старейшин деревень, глав населённых пунктов и пожилых людей к предоставлению информации для проведения работ по эксгумации.
Наряду с этим Национальный руководящий комитет требует усилить кадровое обеспечение, технические средства и материально-техническую поддержку поисково-эксгумационных мероприятий. Министерство общественной безопасности завершает разработку плана масштабной кампании по сбору образцов ДНК у родственников павших героев, личности которых до сих пор не установлены. Ожидается, что кампания пройдёт по всей стране с 20 июня 2026 года по 20 июля 2027 года и позволит собрать около 250 тысяч образцов ДНК.