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Кампания «500 дней и ночей»: приём военных реликвий и документов о павших бойцах
Эти материалы были собраны, систематизированы и изучены Исследовательской группой и переданы с целью оказания поддержки компетентным органам Вьетнама в пополнении базы данных для сопоставления документов, проверки свидетельских показаний, проведения полевых обследований и постепенного определения мест захоронения павших бойцов, сведения о которых остаются неполными.
Заместитель председателя Народного комитета города, глава Городского руководящего комитета Нгуен Мань Кыонг выразил глубокое волнение в связи с приёмом реликвий, документов и материалов, связанных с павшими бойцами, погибшими в годы войны, подчеркнув, что каждая страница документов, фотография, каждый материал и восстановленные реликвии предоставят городу ценные сведения для более полного выяснения информации о павших бойцах. Это внесёт вклад в демонстрацию усилий по поиску, эксгумации и идентификации останков павших бойцов, выполнению священной миссии возвращения павших героев их семьям и родным землям.
Городской руководящий комитет подтвердил, что документы и сведения, которые Исследовательская группа тщательно искала, изучала, собирала и предоставила, будут использоваться органами города, особенно Командованием города — подразделением, непосредственно осуществляющим поиск, эксгумацию и идентификацию останков павших бойцов, — с высокой ответственностью и максимально эффективно для выполнения этой важной и значимой задачи.
Доцент, доктор Алекс Тхай Динь Во, Центр Вьетнама и Архив Вьетнама имени Сэма Джонсона Техасского технологического университета, сопредседатель Исследовательской группы проекта и инициативы по поиску пропавших без вести вьетнамцев в годы войны при Техасском технологическом университете, выразил благодарность центральным органам и городу Хошимин за тесное сотрудничество и создание благоприятных условий для деятельности Исследовательской группы в усилиях по поиску и восстановлению персональной информации о павших бойцах, отдавших жизнь за Родину.
По словам доцента, доктора Алекса Тхай Динь Во, документы, предоставленные Исследовательской группой, были подготовлены на основе более чем 2,7 миллиона страниц архивных материалов с театра военных действий из фондов Техасского технологического университета и более 3 миллионов страниц документов из различных источников США, таких как Национальный архив США и Национальная библиотека США. Исследовательская группа считает, что обладает достаточными возможностями для сотрудничества и поддержки Вьетнама на этапе изучения исторических материалов с целью определения мест событий, связанных с ними лиц, а также на этапе проверки информации об останках павших бойцов посредством исторических сведений и документов наряду с методом ДНК-идентификации.
Адвокат Та Тху Фонг, руководитель Исследовательской группы во Вьетнаме, сообщил, что три реликвии и военные документы, переданные Городскому руководящему комитету, являются восстановленными документами на основе оригинальных материалов армии США, изъятых на поле боя. Документы со схемой захоронения 21 павшего бойца в больнице К76А включают координаты для подтверждения местоположения больницы К76А, а также схему захоронения и данные о могилах 21 павшего бойца с полной информацией о личности и подразделениях. Это поможет сделать процесс поиска, эксгумации и возвращения останков павших бойцов более эффективным и быстрым. Исследовательская группа также передала Городскому руководящему комитету документы по рассекречиванию условного наименования подразделения 962 после оперативного изучения и поиска данных из различных источников (подразделение 962 Освободительной армии появлялось в реликвиях, обнаруженных в ходе раскопок и поиска останков павших бойцов в парке Ле Тхи Риенг).
Адвокат Та Тху Фонг также сообщил, что Исследовательская группа собрала 10 фотографий, связанных с районом, где, предположительно, были коллективно захоронены бойцы, участвовавшие в бою за аэропорт Таншоннят в ходе Тетского наступления 1968 года, а также 4 видеозаписи, снятые американскими военнослужащими в тот период, на которых запечатлены, в том числе, погибшие бойцы. После анализа, проверки и подтверждения необходимой информации эти документы и материалы будут переданы городу для проведения работы по поиску и эксгумации останков павших бойцов.
Приём этих документов и военных реликвий не только пополняет ценный информационный ресурс для профессиональной деятельности, но и расширяет возможности объединения исторических баз данных, сочетания информации от свидетелей, ветеранов, родственников павших бойцов и органов местной власти, что позволит повысить эффективность поиска, эксгумации и идентификации останков павших бойцов. Одновременно это является свидетельством эффективности сотрудничества и обмена информацией между международными исследовательскими организациями и компетентными органами Вьетнама в усилиях по преодолению последствий войны, способствуя преодолению утрат прошлого посредством практических и гуманистических действий.