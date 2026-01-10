Кампания «Куанг Чунг» по строительству жилья и ликвидации последствий тайфунов и наводнений

Выступая на церемонии, генерал-лейтенант Данг Хонг Дык, заместитель министра общественной безопасности, отметил, что по итогам 40 дней и ночей интенсивной работы можно с уверенностью утверждать: силы Народной милиции блестяще и успешно выполнили кампанию «Куанг Чунг». В её рамках было построено новое и отремонтировано жильё для семей, серьёзно пострадавших от исторических тайфунов и наводнений 2025 года в провинциях Центрального Вьетнама и Центрального нагорья.



Кадровые работники и бойцы 3-го Центра по подготовке, повышению квалификации и профессиональному образованию — Командования мобильной полиции — помогают жителям убирать дома, готовя их к переезду в новое жильё в коммуне Тхыонгдык (Дананг) (Фото: ВИА)

Выполняя указания Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и Премьер-министра, Партийный комитет Центрального управления общественной безопасности и руководство МОБ определили данную кампанию как ключевую политическую задачу, имеющую глубокое гуманитарное значение, с целью: 100% полностью разрушенных домов — восстановить путём нового строительства, 100% повреждённых домов — отремонтировать, обеспечив населению стабильное жильё и возможность безопасно встретить Тэт.

Согласно отчёту о результатах, силы Народной милиции возглавили строительство 419 новых домов для семей, чьё жильё было полностью разрушено, а также работы по восстановлению и ремонту инфраструктуры в провинциях Хатинь, Хюэ, Дананг, Куангнгай, Зялай, Даклак, Кханьхоа и Ламдонг. На сегодняшний день строительные работы завершены с опережением графика на 30% по сравнению с требованиями, установленными Премьер-министром.

Одновременно 100% жилых домов, школ и медицинских учреждений, получивших повреждения, были полностью отремонтированы и восстановлены до 20 декабря 2025 года. В частности, в городе Дананг городская полиция выступила ключевой силой, непосредственно построив и отремонтировав 271 из 505 повреждённых домов, что составляет более 53% общего объёма работ по городу; при этом населению была оказана помощь в виде предметов первой необходимости для скорейшей стабилизации условий жизни.

В сфере социального обеспечения МОБ оказало поддержку в размере 50 млн донгов на каждый вновь построенный дом; отдельно провинции Хатинь была предоставлена помощь в размере 1 млрд донгов. Весь личный состав Народной милиции пожертвовал однодневный заработок, в результате чего было собрано более 124 млрд донгов для помощи пострадавшему населению; одновременно были мобилизованы внебюджетные социальные ресурсы на общую сумму свыше 120 млрд донгов.

МОБ также напрямую организовало транспортировку и распределение более 900 тонн предметов первой необходимости, чистой воды, медицинских материалов и медикаментов; направило медицинские бригады и врачей для оказания помощи в обследовании, лечении и профилактике заболеваний в ряде наиболее пострадавших районов.

В рамках церемонии Оргкомитет объявил решение о награждении Почётными грамотами МОБ 49 коллективов и 95 отдельных лиц за выдающиеся достижения в реализации кампании «Куанг Чунг»; одновременно были вручены новогодние подарки (к празднику Тэт) семьям, находящимся в трудном жизненном положении.