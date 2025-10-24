Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Камеры с искусственным интеллектом будут установлены на всех перекрёстках Ханоя

1 873 интеллектуальные камеры, принадлежащие городской полиции, охватят всю территорию Ханоя, начиная с декабря 2025 года. В период с 2025 по 2030 год власти столицы планируют установить более 40 000 камер с искусственным интеллектом (ИИ).
  Сотрудники дорожной полиции осуществляют круглосуточный мониторинг дорожного движения с помощью камер с ИИ в информационно-командном центре Управления дорожной полиции Министерства общественной безопасности. Фото: ВИA  
Система, включающая 1 873 камеры ИИ, находящиеся в ведении городской полиции, будет введена в эксплуатацию с декабря 2025 года. Это станет важным шагом в укреплении городской инфраструктуры и обеспечении безопасности дорожного движения, а также в снижении заторов на улицах столицы.

По данным отдела дорожной полиции Ханоя, камеры нового поколения обладают современными функциями: обзором на 360 градусов, возможностью распознавания объектов и лиц на расстоянии до 500–700 метров, а также устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и загрязнённой среде.

Подполковник Дао Вьет Лонг, заместитель начальника отдела дорожной полиции Ханоя, отметил, что запуск системы камер с ИИ в декабре 2025 года является важным этапом цифровой трансформации службы дорожной полиции столицы.

В отличие от обычных камер видеонаблюдения, камеры с ИИ способны анализировать и обрабатывать изображения прямо на устройстве, что позволяет быстро и точно выявлять нарушения ПДД, а также фиксировать ситуации, связанные с общественным порядком и безопасностью.

«Система ИИ-камер поможет распознавать номера транспортных средств, отслеживать автомобили, причастные к происшествиям или правонарушениям, и внесёт вклад в построение умного города с безопасным и современным транспортом», — отметил подполковник Дао Вьет Лонг.

Кроме того, каждая камера оснащена встроенным мини-компьютером, который способен анализировать данные на месте и передавать результаты в центр мониторинга. Это позволяет повышать точность фиксации нарушений, снижать нагрузку на центральные серверы и легко расширять сеть камер.

Капитан Нгуен Си Дай, представитель отдела управления дорожным движением и светофорными системами Ханоя, сообщил, что ИИ-камеры смогут автоматически измерять интенсивность транспортного потока и в реальном времени регулировать циклы светофоров для оптимизации движения, сокращения пробок и времени ожидания на перекрёстках. «Помимо 605 камер, уже установленных на 129 перекрёстках, в ближайшее время мы разместим дополнительные ИИ-камеры примерно на 180 узлах движения. Предполагается, что к 2026 году вся уличная сеть города будет полностью охвачена системой», — добавил он.

Система не только способствует снижению аварийности и заторов, но и помогает повысить дисциплину участников дорожного движения.

Житель Ханоя Нгуен Тхань Чунг (32 года, квартал Хадонг) поделился мнением: «Установка ИИ-камер действительно эффективна для выявления нарушений. Я полностью поддерживаю эту инициативу, потому что она способствует повышению осознанности и ответственности водителей».

Согласно комплексной программе, утверждённой Народным комитетом Ханоя, в период с 2025 по 2030 год в столице планируется установить более 40 000 ИИ-камер, из которых свыше 16 000 будут использоваться для управления дорожной безопасностью, экологией и городским порядком.

ВИА/ИЖВ

