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НОВОСТИ

Камеры с ИИ - решение для цивилизованного и современного городского развития

Полиция города Ханоя уже установила и продолжает устанавливать сотни камер с искусственным интеллектом (ИИ), способных регулировать и контролировать дорожное движение. Ожидается, что к 18 декабря участие дорожной полиции на улицах больше не потребуется. Цифровая трансформация является одной из ключевых стратегий, играющей решающую роль в управлении и обеспечении общественного порядка и безопасности. В последние годы столичная полиция активно инвестирует в цифровую инфраструктуру, уделяя особое внимание защите данных, кибербезопасности и защите конфиденциальной информации в процессе модернизации.

На данный момент Полиция Ханоя управляет тремя командными центрами и более чем 720 камерами видеонаблюдения, обеспечивающими мониторинг и контроль за общественным порядком и безопасностью. Кроме применения цифровых технологий в управлении, особое внимание уделяется повышению ИТ-компетентности сотрудников полиции, а также совершенствованию системы внутренней сетевой связи от городского до районного уровня.

Помимо этого, город расширяет внедрение интеллектуальной системы видеонаблюдения с ИИ, которая поможет более эффективно обеспечивать общественный порядок и контроль за дорожным движением.

На онлайн-заседании Народного комитета Ханоя с представителями 126 общин и кварталов по вопросам улучшения санитарного состояния, генерал-лейтенант Нгуен Тхань Тунг, директор городской полиции, сообщил, что в городе уже установлены и введены в эксплуатацию 261 камера с ИИ, оснащённые 10 функциями. С командного центра можно наблюдать вплоть до зоны Бендук (в районе пагоды Хыонг) и даже идентифицировать каждого человека в лодке.

Говоря о новой системы установленных камеров, генерал-лейтенант Тунг отметил, что при полном внедрении системы, к 18 декабря отпадёт необходимость в присутствии дорожной полиции на улицах города.

Система способна распознавать номерные знаки, регулировать потоки транспорта по «зелёным» полосам, анализировать интенсивность движения и управлять светофорами. Особенно важной функцией является распознавание лиц — при появлении разыскиваемого лица камера автоматически передаст сигнал в командный центр.

В рамках второго этапа проекта, до третьего квартала 2026 года, камеры с ИИ смогут фиксировать действия, нарушающие санитарные нормы, например выброс мусора в неположенном месте. Нарушители будут автоматически идентифицированы, что поможет изменить поведение граждан в отношении окружающей среды. Планируется, что к июню 2026 года система будет полностью введена в эксплуатацию, обеспечив порядок на тротуарах и в городской среде в целом», — добавил он.

Комментируя проблему загрязнения, генерал-лейтенант Тунг отметил, что её можно разделить на три категории: загрязнение воздуха, водных источников и твёрдыми отходами (от строительных площадок, производства, домашних хозяйств и бизнеса).

Для эффективной борьбы с загрязнением необходимы комплексные и долгосрочные решения. Директор полиции Ханоя заявил, что необходимо решительно переносить воздушные линии электропередачи и телекоммуникационные кабели под землю; в Ханое необходимо ввести отдельные правила для рекламных вывесок; кроме того, необходимо ужесточить контроль за тротуарами.

В ближайшее время полиция города Ханой продолжит внедрять передовые технологические решения, оптимизировать профессиональные процессы для повышения эффективности работы, сокращения административных процедур и обеспечения практической пользы для населения.

ВИА/ИЖВ

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