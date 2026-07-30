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НОВОСТИ

Камбоджийские СМИ широко освещают официальный визит Председателя Национальной ассамблеи Кхуон Судари во Вьетнам

В последние дни ведущие средства массовой информации Камбоджи, включая Fresh News, Kampuchea Thmey и Информационное агентство Камбоджи (AKP), широко освещали официальный визит во Вьетнам Председателя Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа Самдеч Кхуон Судари, отмечая, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению традиционной дружбы, сплочённости и всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами.
  Газета Kampuchea Thmey Daily опубликовала материал о переговорах между Председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и Председателем Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари. Фото: ВИА  
Газета Kampuchea Thmey, освещая переговоры Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари с Председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном 28 июля, привела её слова о том, что парламентское сотрудничество двух стран наглядно воплощает принцип: «Единство рождает силу, сотрудничество приносит пользу, а диалог укрепляет политическое доверие». По сообщению издания, стороны договорились продолжить реализацию договорённостей, достигнутых на высшем уровне, изучить возможность внесения изменений и подписания нового Меморандума о сотрудничестве между парламентами, а также расширять взаимодействие в сфере здравоохранения.

В свою очередь, Fresh News сообщило о встрече Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари с Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом. Стороны подтвердили намерение и далее укреплять двусторонние связи на основе принципа «добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости».

По информации Fresh News, Кхуон Судари поздравила Вьетнам с успехами в области развития и реформ, высоко оценив достигнутые результаты. В свою очередь, То Лам поздравил Камбоджу с успехами и подчеркнул важность сохранения мира и стабильности на общей границе, развития инфраструктурной взаимосвязанности, в том числе реализации проекта скоростной автомагистрали Пномпень – Хошимин, расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, а также укрепления роли парламентской дипломатии в двусторонних отношениях.

Информационное агентство Камбоджи (AKP) сосредоточило внимание на встрече Председателя Национальной ассамблеи Кхуон Судари с Премьер-министром Ле Минь Хынгом, подчеркнув решимость руководства двух стран увеличить объём двусторонней торговли с 11,33 млрд долларов США в 2025 году до 20 млрд долларов США в ближайшей перспективе.

По данным AKP, Премьер-министр Ле Минь Хынг подтвердил, что Вьетнам продолжит выполнять договорённости, достигнутые на высшем уровне, будет поощрять вьетнамские предприятия к расширению инвестиций в Камбодже, укреплять сотрудничество в подготовке кадров, а также продолжит взаимодействие в поиске и перезахоронении останков павших бойцов Вьетнамской народной добровольческой армии.

Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи поблагодарила Вьетнам за продолжение предоставления стипендий камбоджийским студентам и государственным служащим, а также предложила активизировать инвестиции в сельское хозяйство, образование, технологии и инновации. Она также выразила признательность Вьетнаму за поддержку мирного урегулирования вопроса камбоджийско-таиландской границы и участие в Группе наблюдателей АСЕАН (AOT).

Камбоджийские СМИ высоко оценили результаты официального визита Председателя Национальной ассамблеи Кхуон Судари во Вьетнам, отметив его вклад в дальнейшее укрепление традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

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