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Камбоджийские СМИ широко освещают официальный визит Председателя Национальной ассамблеи Кхуон Судари во Вьетнам
В свою очередь, Fresh News сообщило о встрече Председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари с Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом. Стороны подтвердили намерение и далее укреплять двусторонние связи на основе принципа «добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости».
По информации Fresh News, Кхуон Судари поздравила Вьетнам с успехами в области развития и реформ, высоко оценив достигнутые результаты. В свою очередь, То Лам поздравил Камбоджу с успехами и подчеркнул важность сохранения мира и стабильности на общей границе, развития инфраструктурной взаимосвязанности, в том числе реализации проекта скоростной автомагистрали Пномпень – Хошимин, расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, а также укрепления роли парламентской дипломатии в двусторонних отношениях.
Информационное агентство Камбоджи (AKP) сосредоточило внимание на встрече Председателя Национальной ассамблеи Кхуон Судари с Премьер-министром Ле Минь Хынгом, подчеркнув решимость руководства двух стран увеличить объём двусторонней торговли с 11,33 млрд долларов США в 2025 году до 20 млрд долларов США в ближайшей перспективе.
По данным AKP, Премьер-министр Ле Минь Хынг подтвердил, что Вьетнам продолжит выполнять договорённости, достигнутые на высшем уровне, будет поощрять вьетнамские предприятия к расширению инвестиций в Камбодже, укреплять сотрудничество в подготовке кадров, а также продолжит взаимодействие в поиске и перезахоронении останков павших бойцов Вьетнамской народной добровольческой армии.
Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи поблагодарила Вьетнам за продолжение предоставления стипендий камбоджийским студентам и государственным служащим, а также предложила активизировать инвестиции в сельское хозяйство, образование, технологии и инновации. Она также выразила признательность Вьетнаму за поддержку мирного урегулирования вопроса камбоджийско-таиландской границы и участие в Группе наблюдателей АСЕАН (AOT).
Камбоджийские СМИ высоко оценили результаты официального визита Председателя Национальной ассамблеи Кхуон Судари во Вьетнам, отметив его вклад в дальнейшее укрепление традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами.