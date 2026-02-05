Газета «Khmer Times» 4 февраля 2026 года опубликовала статью под заголовком «Последовательность политики Вьетнама в отношении Камбоджи

В статье подчёркивается, что Вьетнам всегда придаёт большое значение и постоянно укрепляет и развивает отношения с Камбоджей. Автор отмечает, что это является последовательной политикой Вьетнама, что наглядно проявляется в том, что Генсекретарь То Лам возглавил высокопоставленную делегацию с государственным визитом в Камбоджу сразу после XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама.

По сообщению корреспондента ВИА в Пномпене, в статье под заголовком «Последовательность политики Вьетнама в отношении Камбоджи» газета Khmer Times отмечает, что Вьетнам всегда рассматривает отношения с соседними странами как один из главных приоритетов своей внешней политики, стремясь к формированию мирной, дружественной, стабильной среды и сотрудничеству ради развития. Автор считает, что вьетнамско-камбоджийские отношения прочно закреплены во внешнеполитическом курсе Партии и государства Вьетнама.

Вьетнам неизменно подтверждает курс на независимую, самостоятельную, мирную внешнюю политику, ориентированную на сотрудничество и развитие, а также на диверсификацию и многосторонность международных отношений. В этих рамках отношения с соседними странами — особенно с Камбоджей и Лаосом — всегда определяются как приоритет первостепенного и долгосрочного стратегического значения.

Статья в Khmer Times подчёркивает, что последовательность политики Вьетнама в отношении Камбоджи ясно проявляется в конкретных практических действиях. Решение Генсекретаря То Лама выбрать Камбоджу в качестве первого зарубежного направления после XIV съезда КПВ имеет глубокий политический смысл и подтверждает, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение и отдаёт приоритет отношениям с Камбоджей на новом этапе развития.

Накануне этого визита заместитель председателя Народной партии Камбоджи (CPP) Самдеч Мен Сам Ан возглавила высокопоставленную делегацию, посетившую Вьетнам, и провела встречу с Генсекретарём То Ламом. Встреча прошла в атмосфере дружбы, искренности и взаимного доверия, отражая тесные связи между двумя партиями. Стороны выразили удовлетворение динамичным, содержательным и эффективным развитием вьетнамско-камбоджийских отношений, а также вновь подтвердили решимость продолжать укреплять эту особую дружбу, рассматривая её как бесценное достояние, которое необходимо сохранять и развивать для будущих поколений.

Исходя из того, что Вьетнам придаёт большое значение и постоянно углубляет отношения с Камбоджей, газета Khmer Times оценивает такой подход как проявление позиции Вьетнама, согласно которой дружба с Камбоджей является не только историческим наследием, но и ресурсом развития в настоящем и будущем. В условиях сложных изменений в регионе и мире Вьетнам продолжает подтверждать стремление к укреплению двусторонних отношений, одновременно продвигая солидарность Вьетнам – Камбоджа – Лаос как стратегический фактор, способствующий обеспечению стабильности и устойчивого развития в Юго-Восточной Азии.

Через данную статью председатель CAVA Уч Леанг подчёркивает, что последовательность Вьетнама в уважительном отношении и стремлении укреплять и углублять связи с Камбоджей проистекает из сущности миролюбивого государства, которое ставит во главу угла стабильность и общее развитие. Эта последовательность находит отражение в стратегическом мышлении, внешнеполитическом курсе и и практических действиях Вьетнама.