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Камбоджийская провинция завершила модернизацию монумента дружбы
Выступая на мероприятии, Йим Сохом сказал, что проект ремонта и модернизации памятника был запущен в начале февраля 2020 года на общей площади 1.776 м2 с такими объектами, как административные здания, парки, системы электроснабжения и водоснабжения.
Он отметил, что проект завершился в декабре 2020 года, но его открытие было отложено по ряду причин, в том числе из-за пандемии COVID-19.
Чиновник поблагодарил вьетнамское правительство, армию и народ, особенно Министерство национальной обороны, за финансирование ремонта и модернизации памятников камбоджийско-вьетнамской дружбы по всей его стране.
Памятник в провинции Кампонг Спеу — один из 23, построенных и модернизированных в Камбодже за последнее время.
Посол Вьетнама в Камбодже Нгуен Хи Танг сказал, что памятник в Кампонгспеу и другие памятники по всей Камбодже являются демонстрацией солидарности и сотрудничества между двумя странами и вооруженными силами, которые преодолели трудности, чтобы обрести независимость и мир для своей страны, в том числе победить геноцидный режим Пол Пота в Камбодже.
Он выразил надежду, что памятник дружбы в Кампонг Спеу станет местом, где молодежь стран сможет узнать об особой дружбе между вьетнамским и камбоджийским народами и военными, а также о ценности мира.
По словам дипломата, вьетнамская сторона готова сотрудничать с Национальным советом Фронта солидарности за развитие Камбоджи и местными администрациями для завершения строительства памятников дружбы, тем самым способствуя укреплению солидарности стран и укреплению сотрудничества.
Нхем Вали, член ЦК НПК, член Центрального комитета Камбоджийской народной партии (НПК), государственный секретарь министерства протокола и религий, постоянный заместитель председателя и генеральный секретарь Национального совета Фронта солидарности за развитие Камбоджи, подчеркнул процветание двусторонних отношений.
От имени НПК, государства, Фронта и народа Камбоджи он еще раз поблагодарил Вьетнам за помощь его стране в разгроме геноцидного режима Пол Пота и одержании окончательной победы 7 января 1979 года.