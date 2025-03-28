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Камбоджа придаёт особое значение развитию оборонного сотрудничества с Вьетнамом
На встрече с генералом Чай Саинг Юном, Постоянным государственным секретарём Министерства обороны Камбоджи, генерал-лейтенант Нгуен Чыонг Тханг сообщил, что по случаю праздника Чол Чнам Тхмей 2025 Вооружённые силы 7-го военного округа направят в Камбоджу 53 делегации общей численностью 345 офицеров и сотрудников для участия в праздничных мероприятиях и поздравлений.
В ответ на тёплые слова со стороны Вьетнама генерал Чай Саинг Юн отметил, что за последние годы Вооружённые силы 7-го военного округа оказали значительную поддержку Камбодже в различных сферах. Среди наиболее значимых инициатив он выделил направление медицинских бригад для проведения осмотров, раздачи лекарств и оказания помощи жителям Камбоджи, совместные усилия по созданию мирной и дружественной границы, способствующей развитию торговли и свободному передвижению граждан двух стран. Кроме того, при активном содействии вьетнамской стороны был построен Мемориальный дом традиций отряда 7708 на территории Особого военного округа, а также реализован ряд других значимых и практических инициатив.
Генерал Чай Саинг Юн подчеркнул, что подразделения Королевской армии Камбоджи продолжат тесное сотрудничество с Народной армией Вьетнама в целом и Вооружёнными силами 7-го военного округа в частности. Они будут эффективно реализовывать стратегии, политики и комплексные соглашения о сотрудничестве, подписанные правительствами двух стран, тем самым укрепляя вьетнамо-камбоджийские отношения и углубляя дружеское единство во имя мира, сотрудничества и развития.
25 марта, делегация 7-го военного округа во главе с генерал-лейтенантом Нгуен Чыонг Тхангом нанесла протокольный визит и поздравила с наступающим Новым годом премьер-министра Камбоджа Самдеха Типадея Хун Манета в Дворце мира в столице Пномпень.
По случаю традиционного камбоджийского Нового года генерал-лейтенант Нгуен Чыонг Тханг поздравил премьер-министра Самдека Типадея Хун Манета и его семью, пожелав им счастья, благополучия и процветания. Он также выразил надежду на вечное укрепление дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.
В свою очередь, Хун Манет подчеркнул, что Камбоджа придаёт особое значение развитию оборонного сотрудничества с Вьетнамом. Он заверил, что камбоджийское правительство продолжит оказывать всестороннюю поддержку поисково-идентификационным работам и эксгумации останков вьетнамских добровольцев, павших на территории Камбоджи в разные исторические периоды. Кроме того, Камбоджа будет и далее содействовать успешной деятельности вьетнамских военных предприятий, которые не только ведут эффективный бизнес в стране, но и вносят значительный вклад в её экономическое и социальное развитие.
В рамках рабочего визита делегация 7-го военного округа возложила венки и зажгла благовония в знак уважения у Монумента дружбы Камбоджи и Вьетнама. Также вьетнамская делегация посетила Посольство Вьетнама, Ассоциацию вьетнамских предпринимателей в Камбодже (VCBA) и ряд крупных предприятий в Пномпене, включая MB Cambodia (камбоджский филиал Вьетнамского военного банка) и Metfone (дочернюю компанию Viettel, входящую в состав Военно-промышленного и телекоммуникационного концерна Viettel).