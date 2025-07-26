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Камбоджа и Таиланд временно закрыли школы в районе боевых действий
В тот же день, 26 июля, Камбоджа закрыла 536 школ в пяти провинциях из-за боевых действий в приграничной зоне с Таиландом.
Со своей стороны, Таиланд распорядился временно закрыть 751 учебное заведение в районах повышенного риска вдоль границы с Камбоджей. Безопасные школьные здания при необходимости могут быть переоборудованы в убежища или центры оказания помощи для пострадавшего населения.
Из-за конфликта более 138 000 человек были эвакуированы из приграничных районов Таиланда, в то время как на территории Камбоджи переселены свыше 35 000 человек.