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НОВОСТИ

Камбоджа и Таиланд временно закрыли школы в районе боевых действий

На фоне продолжающегося третий день напряжения на границе между Таиландом и Камбоджей, 26 июля Камбоджа объявила о запрете полётов над зоной конфликта в своём воздушном пространстве, а также о закрытии более 500 школ в пострадавших районах. В свою очередь, Таиланд также временно закрыл свыше 700 учебных заведений в зонах повышенного риска вдоль границы с Камбоджей. Согласно сообщению, Управление гражданской авиации Камбоджи ввело запрет на полёты над зоной конфликта, распространив его на провинции Пойпет, Пайлин и половину провинции Сиемреап. Кроме того, воздушным судам запрещено опускаться ниже 1 200 метров. Управление уточнило, что регулярные рейсы между Камбоджей и Таиландом продолжаются в обычном режиме.

В тот же день, 26 июля, Камбоджа закрыла 536 школ в пяти провинциях из-за боевых действий в приграничной зоне с Таиландом.

Со своей стороны, Таиланд распорядился временно закрыть 751 учебное заведение в районах повышенного риска вдоль границы с Камбоджей. Безопасные школьные здания при необходимости могут быть переоборудованы в убежища или центры оказания помощи для пострадавшего населения.

Из-за конфликта более 138 000 человек были эвакуированы из приграничных районов Таиланда, в то время как на территории Камбоджи переселены свыше 35 000 человек.

ИЖВ/ВИА

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