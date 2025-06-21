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Камбоджа выражает благодарность Вьетнаму на церемонии по случаю годовщины начала борьбы с режимом "Красных кхмеров"

20 июня в Королевстве Камбоджа торжественно прошло мероприятие, посвящённое 48-й годовщине Дня памяти «Похода к свержению геноцидного режима Пол Пота». Церемония состоялась на территории историко-военного мемориального комплекса Течокохтхмар X16, расположенного в поселке Кохтхмар, общине Тонлунг, районе Мемут, провинции Тбуонгкхмун. Председательствовал на мероприятии заместитель премьер-министра, министр обороны Камбоджи, генерал Теа Сейха. В торжествах приняли участие многочисленные представители министерств, ведомств, местных властей, различных родов войск вооружённых сил Камбоджи, а также иностранные гости.

Со стороны Вьетнама в мероприятии приняла участие делегация Министерства обороны во главе с генерал-лейтенантом Нгуен Хонг Тхаем — членом ЦК КПВ, заместителем министра обороны. Делегацию МИД Вьетнама возглавил член ЦК КПВ, заместитель министра Нгуен Мань Кыонг. Также в церемонии приняли участие Посол Вьетнама в Королевстве Камбоджа Нгуен Минь Ву и представители руководства ряда вьетнамских провинций.

Выступая на церемонии, заместитель премьер-министра, министр обороны Камбоджи, генерал Тeа Сейха подчеркнул значение и цель проведения памятного мероприятия.

Отметив историческую важность этого события, он заявил, что без начала похода по свержению геноцидного режима Пол Пота в 1977 году и сопутствующих событий сегодняшняя Камбоджа просто не могла бы существовать.

В этом духе генерал Теа Сейха выразил глубокую благодарность дружественным странам, которые поддержали и оказали помощь Камбодже в её справедливой борьбе, особо отметив заслуги вьетнамских добровольческих войск и специалистов.

Он выразил уверенность, что после нынешней памятной церемонии обе страны ещё больше укрепят традиционные узы дружбы и всестороннего сотрудничества, в частности - ускорят урегулирование оставшихся вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией границы, превратив пограничную зону в район мира, дружбы, сотрудничества и совместного развития.

Заместитель премьер-министра Камбоджи сообщил, что в начале июля стороны проведут заседание Совместной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы (JBC) Камбоджи — Вьетнама, Вьетнама — Камбоджи, чтобы ускорить продвижение в решении соответствующих вопросов.

Настоящее мероприятие также знаменует собой 48-ю годовщину начала освободительной борьбы, инициированной Самдеч Течо Хун Сеном — Председателем Сената, Председателем Народной партии Камбоджи (НПК), — и его ближайшими соратниками, направленной на освобождение нации и народа Камбоджи от геноцидного режима Демократической Кампучии, завершившейся победой в начале 1979 года.

ИЖВ/ВИА

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