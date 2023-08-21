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Камау улучшает и повышает качество роста
На совещании по подведению итогов за первые 6 месяцев 2023 года председатель Народного комитета провинции Камау Хуинь Куок Вьет заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) провинции увеличился на 8,61%. В котором сельское, лесное и рыбное хозяйство увеличилось на 3,67%; промышленность - строительство увеличилось на 15,71%; сфера услуг увеличилась на 8,04%; налог на продукцию увеличился на 1,87%. Общий капитал социальных инвестиций достиг 11,300 трлн донгов, что на 11% больше, чем за тот же период.
С указанными выше темпами роста Камау занимает 2-е место в районе дельты Меконга и 5-е место по стране.
План государственных инвестиций на 2023 год направлен на ускорение процесса реализации и освоения средств. По состоянию на 30 июня 2023 года Камау выплатил 1,753427 трлн донгов, что составляет 36,4% от плана капиталовложений (общий уровень освоения средств по всей стране достиг 28,2% от плана капиталовложений).
Улучшенная статистика индекса конкурентоспособности провинции
Сквозной целью властей Камау на всех уровнях является постоянное повышение ответственности, динамизма, инициативы, инноваций и творчества в управлении властей всех уровней и секторов в улучшении энергетического индекса конкурентоспособности провинции, установлении благоприятной, прозрачной и равной инвестиционной и деловой среды, сопровождающей бизнес.
Стремясь к 2023 году и последующим годам, Камау может улучшать индекс конкурентоспособности провинции на карте индекса всей страны. Это общая цель Плана по улучшению и повышению индекса конкурентоспособности провинции Камау в 2023 году и в последующие годы, который только что был подписан и обнародован председателем Народного комитета провинции.
Согласно результатам, объявленным Вьетнамской конфедерацией торговли и промышленности (VCCI), в 2022 году индекс конкурентоспособности Камау достиг 61,6 пункта (снижение на 3,14 пункта), заняв 58-е место из 63 провинций и городов по стране (снижение на 26 позиций) по сравнению до 2021 года, занимает 12/13 место (на 5 позиций ниже) по сравнению с другими провинциями и городами в районе дельты Меконга.
Что касается решений по улучшению этого индекса, Вьет сказал, что все уровни в провинции должны изменить свое мышление и переходить от административных приказов к сопровождению бизнеса, регулярно схватывать и устранять трудности для бизнеса. Привязать задачи административной реформы, цифровой трансформации и пропаганды к показателям удовлетворенности людей и бизнеса.
Настроение на достижение и превышение целей
По словам Хуинь Куок Вьета, в последние 6 месяцев 2023 года Народный комитет провинции Камау будет решительно и синхронно направлять и выполнять задачи и решения, изложенные в постановлениях ЦК, провинциального комитета Партии и Народный совет провинции, стремясь к достижению наивысшего уровня целей социально-экономического развития в 2023 году.
Усилить руководящую роль глав административных органов для активного повышения потенциала каждого уровня и каждой ветви административной реформы, улучшить рейтинг по Индексу эффективности управления и государственного управления провинций (PAPI), Индексу реформы государственного управления (PAR-индекс).
Осуществить планирование провинции Камау на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года после утверждения премьер-министром. К 2025 году, в дополнение к развитию городских районов Кайныок, Дамзой и Чан Ван Тхой до уровня города IV категории, в то же время сосредоточиться на развитии Камау в основном по критериям города I категории.
Продолжать эффективно реализовывать подписанные соглашения о свободной торговле (ССТ) для увеличения экспорта. Усилить продвижение торговли, искать и расширять экспортные рынки для потребления продуктов и товаров. Поддержать инвесторов для стабильной эксплуатации 3-х введенных в эксплуатацию ветровых электростанций общей мощностью 100 МВт, ускорить ход проектов, которым были предоставлены инвестиционные рекомендации.
Сосредоточиться на реализации провинциального плана развития туризма в 2023 году.