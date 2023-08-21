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Камау: содействие международной интеграции, привлечению инвестиций
Камау организует конференции и тренинги по международной интеграции, чтобы оперативно информировать о стимулах подписанных Вьетнамом соглашений о свободной торговле, в то же время повысить эффективность продвижения торговли для укрепления традиционных рынков, расширить новые рынки для увеличения экспортного оборота провинции, стремясь к 2030 году достигать экспортного оборота в 1,73 млрд долларов США. Наряду с этим Камау уделяет особое внимание повышению потенциала реализации международной интеграции путем консолидации Руководящего комитета по международной интеграции провинции, подготовке человеческих ресурсов, занимающихся международной интеграционной работой, обладающих твердой политической волей, знаниями, интеграционными навыками и профессиональным мастерством, иностранными языками, чтобы соответствовать требованиям интеграционной работы в новой ситуации.
По оценке Народного комитета провинции, 10-летняя (с 2013 по 2023 г.) реализация Резолюции Политбюро № 22- NQ/TW от 10 апреля 2013 г. о международной интеграции результаты показывает, что экономико-дипломатическая деятельность была поднята, особенно содействие торговле, расширение экспортных рынков, содействие развитию производства. Народная дипломатия также была укреплена, установлены хорошие отношения с рядом международных организаций, неправительственных организаций и с зарубежными вьетнамцами, чтобы заручиться поддержкой, привлекать инвестиции, финансирование делу сокращения бедности, социально-экономического развития населенного пункта.
Провинция определила задачи и решения для содействия международной интеграции в культуре, обществе, образовании и обучении, здравоохранении, науке и технологиях, защите окружающей среды, реагировании на изменение климата, привлечении и привлечению инвестиций. На сегодняшний день Камау привлекла 14 инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии с общим капиталом более 41,523 трлн донгов.
Международная интеграция провинции достигла ряда важных результатов благодаря консенсусу и высокой целеустремленности партийного комитета, властей, предприятий и населения. Пристальное внимание центральных внешнеполитических ведомств, зарубежных вьетнамских представительств связывало и поддерживало местное население в экономической дипломатической деятельности, расширении экспортных рынков, привлечении инвестиции, развитии туризма для обеспечения быстрого и устойчивого развития. Камау исследует и интегрирует руководящие принципы и политику международной интеграции в общую программу административной реформы, планы подготовки и развития кадров, повышая осведомленность руководителей ведомств, отделов, секторов по вопросам международной интеграции.