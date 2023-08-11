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Камау: содействие международной интеграции, привлечение инвестиций
Провинциальный народный комитет ориентируется на широкое распространение в Партии, народе и армии информации о требованиях, возможностях и проблемах, целях, направлениях и ключевых задачах международной интеграции в каждой отрасли для унификации сознания и действий, создания синергии сил всей политической системы. Провинция строит чистый и сильный партийный комитет и политическую систему; способствует солидарности, демократии и согласию между людьми, пробуждает творчество, волю и стремление к развитию; эффективно использует потенциал и преимущества местности и эффективно использует инвестиционные ресурсы, постоянно повышая производительность, качество, эффективность и конкурентоспособность экономики, улучшая индекс конкурентоспособности провинций (PCI).
Населенный пункт организует конференции и тренинги по международной интеграции, чтобы оперативно информировать о стимулах подписанных Вьетнамом соглашений о свободной торговле, в то же время повышает эффективность продвижения торговли для укрепления традиционных рынков, расширения новых рынков для увеличения экспортного оборота провинции, стремясь к 2030 году достичь экспортного оборота в 1,73 млрд долларов США. Наряду с этим, Камау уделяет особое внимание повышению потенциала реализации в сфере международной интеграции путем консолидации и укрепления провинциального Руководящего комитета по международной интеграции, воспитания и обучения контингента сотрудников, занимающихся международной интеграционной работой, обладающих твердой политической волей, знаниями, интеграционными навыками и профессиональным мастерством, владеющих иностранными языками, чтобы соответствовать требованиям интеграционной работы в новой ситуации.
По оценке народного комитета провинции, за 10 лет (с 2013 по 2023 г.) реализации Постановления Политбюро № 22-НК/ТВ от 10 апреля 2013 г. о международной интеграции результаты показывают, что экономико-дипломатическая деятельность были подняты, особенно деятельность по содействию торговле, расширению экспортных рынков, содействию развитию производства. Народная дипломатия также была укреплена, установлены хорошие отношения с рядом международных организаций, неправительственных организаций и вьетнамских граждан, проживающих за границей, чтобы заручиться поддержкой, привлекая инвестиции, финансирование, способствуя социально-экономическому развитию населенного пункта.
Провинция определила задачи и решения для содействия международной интеграции в культуре, обществе, образовании и обучении, здравоохранении, науке и технологиях, защите окружающей среды, реагировании на изменение климата, привлечении инвестиций. На сегодняшний день Камау привлекла 14 инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии с общим капиталом более 41,523 трлн донгов.
Международная интеграция провинции достигла ряда важных результатов благодаря единству, единодушию и высокой целеустремленности партийного комитета, властей, предприятий и населения, пристальному вниманию центральных внешнеполитических ведомств, зарубежных вьетнамских представительств, которые связывали и поддерживали Камау в экономической дипломатической деятельности, расшиении экспортных рынков, привлечении инвестиции, развитии туризма, используя больше капитала, технологий, знаний и управленческого опыта для обеспечения быстрого и устойчивого развития. Камау исследует и интегрирует руководящие принципы и политику международной интеграции в общую программу административной реформы, планы обучения и развития кадров, государственных служащих, тем самым повышает осведомленность руководителей ведомств, отделов, секторов, государственных служащих по вопросам международной интеграции.