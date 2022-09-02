Камау за 25 лет строительства и развития

После 25 лет восстановления провинции (1 января 1997 г. - 1 января 2022 г.) Камау хорошо использовала свои потенциальные преимущества, динамизм и творческий потенциал для успешного выполнения задач и целей социально-экономического развития, повышения положения провинции, быстрой и устойчивой модернизации.

В течение 25-летнего пути строительства и развития Камау творчески и гибко применяла политику и решения центрального правительства, чтобы быть ближе к реальной ситуации в местности, активно прогнозировать ситуацию, мобилизовать и эффективно использовать ресурсы для продвижения социально-экономического развития.

Благодаря усилиям по реструктуризации экономики в последние годы Камау стала ключевой провинцией для аквакультуры, переработки и экспорта морепродуктов в дельте Меконга и во Вьетнаме.

В период 2015-2020 гг. объем переработки продукции водного промысла на экспорт провинции достиг 700.000 тонн; а экспортный оборот - почти 5,6 млрд. долл. США. Камау продолжает оставаться одной из ведущих провинций страны по экспорту креветок, здесь также процветает морское хозяйство.

Социально-экономическая инфраструктура местности ориентирована на инвестиции, особенно транспортная инфраструктура, ирригационная система, электрическая и дорожная инфраструктура, школы, сфера здравоохранения... Ряд ключевых проектов был завершен и введен в действие для создания движущей силы экономического и социального развития.

Сферы культуры и общества, образования и обучения, науки и техники имеют много нововведений и разработок; национальная оборона и безопасность, общественный порядок поддерживаются в стабильном состоянии; гарантируется социальное обеспечение; облик городской и сельской местности становится все более благополучным, постоянно улучшается материальная и духовная жизнь людей.

В настоящее время доход населения составляет более 54 млн. донгов в год (2.277 долл. США), что в 7 раз выше, чем 25 лет назад; количество бедных домохозяйств упало с 30% до 1,5%. В 2021 году экономика Камау выросла на 0,92%; экспортный оборот достиг 1,113 млрд. долл. США, увеличившись на 63% по сравнению с 1997 годом.

В 2020 г. по индексу конкурентоспособности провинций PCI провинция заняла 43-е место (поднялась на 2 позиции), по индексу PAR Камау заняла 41-е место (поднялась на 8 позиций), а по индексу государственного управления (PAPI) - 31-е место (поднялась на 9 позиций).

Директор департамента планирования и инвестиций провинции Фан Хоанг Ву сказал, что продвижение инвестиций в провинции стало ярким пятном. В настоящее время в провинции действует более 430 инвестиционных проектов с общим уставным капиталом более 5,6 млрд. долл. США.

Примерами 25-летнего процесса строительства и развития Камау также являются «изюминки» - ключевые национальные стратегические проекты, такие как промышленный комплекс «Газ-Электричество-Удобрения»; мост Дамкунг; мост Намкан; дорога Фунгхиеп, южный прибрежный коридор; тропа Хо Ши Мина; проекты ветроэнергетики, создающие новую движущую силу и устойчивость для роста.

Во время визита в Камау председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в январе 2022 года секретарь провинциального комитета партии и председатель Народного совета провинции Камау Нгуен Тхиен Хай заявил, что Камау имеет большой потенциал для сельского хозяйства и рыболовства. морского хозяйства. Согласно утвержденному плану, в провинции есть национальная туристическая зона мыса Камау, экономическая зона Намкан и главный порт Хонкхоай.

По словам г-на Нгуен Тхиен Хай, в ближайшее время провинция Камау будет по-прежнему уделять внимание привлечению иностранных инвестиций для использования своего потенциала и сильных сторон, а также развитию транспортной инфраструктуры.

В духе солидарности и творчества в 2022 году и в последующие годы партийный комитет провинции Камау ставит перед собой цель обеспечить быстрое и устойчивое развитие провинции. Соответственно, валовой внутренний продукт провинции в период 2020-2025 гг. будет расти в среднем на 6,5-7% в год; а доход на душу населения к 2025 году достигнет более 3.000 долл. США.