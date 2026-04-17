Камау активизирует изменение поведения рыбаков в борьбе с ННН-промыслом

В настоящее время в провинции Камау насчитывается более 5,2 тыс рыболовных судов, в том числе почти 1,9 тыс судов длиной свыше 15 метров, и все они оснащены системами мониторинга рыболовных судов.



Самая южная провинция Камау активизирует усилия по предотвращению и искоренению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН), уделяя особое внимание повышению осведомленности рыбаков и ужесточению управления рыболовным флотом.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Ле Ван Ши заявил, что Камау ставит целью полностью пресечь незаконный промысел, осуществляемый местными судами и рыбаками в иностранных водах, тем самым содействуя устойчивому развитию рыбного хозяйства, обеспечению национальной и региональной безопасности, а также международной интеграции.

Для достижения этих целей провинция активизирует информационно-пропагандистскую работу по разъяснению правовых норм, касающихся ННН-промысла, освещению недавних результатов правоприменительной деятельности и доведению до рыбацких сообществ и заинтересованных сторон рекомендаций пятой инспекционной миссии Европейской комиссии.

Власти также поощряют организации и отдельных лиц, образцово соблюдающих правила противодействия ННН-промыслу, и одновременно публично критикуют нарушителей, включая тех, чьи дела подлежат уголовному преследованию или административным взысканиям. Рыбаков призывают надлежащим образом оформлять процедуры передачи права собственности на суда и их регистрации для защиты своих законных интересов.

На низовом уровне местные власти активизировали разъяснительную работу, чтобы своевременно выявлять и пресекать нарушения, особенно попытки вести незаконный промысел в иностранных водах.

В настоящее время в провинции Камау насчитывается более 5,2 тыс. рыболовных судов, в том числе почти 1,9 тыс. судов длиной свыше 15 метров. Все они оснащены системами мониторинга рыболовных судов (VMS). В провинции действуют шесть рыболовных портов и пять укрытий от штормов.

В общине Шокдок, одном из крупнейших рыболовных центров провинции, информационно-пропагандистская работа уже привела к заметным изменениям в поведении рыбаков.

Как сообщил председатель Народного комитета общины До Ван Ши, в Шокдоке насчитывается 1 134 рыболовных судна различных типов, и все они обязаны соблюдать правила мониторинга. Все 685 судов, подлежащих обязательной установке VMS, уже оснащены этими устройствами, что позволило достичь полного охвата.

Местный рыбак Чыонг Ван Нгиа отметил, что уровень осведомленности рыбаков значительно повысился. Перед выходом в море владельцы судов теперь проверяют исправность устройств VMS, ведут промысловые журналы, а также в соответствии с установленными правилами отчитываются об объемах вылова и районах промысла. Подразделения пограничной службы также проводят строгий контроль перед выходом судов в море, и судам, не отвечающим требованиям, эксплуатация не разрешается.

По словам Ле Ван Ши, провинциальные власти одновременно усиливают управление рыболовным флотом, регулярно проверяя данные о судах, включая их регистрацию, лицензирование, статус собственности и техническое состояние. К судам, не соответствующим правовым требованиям, применяются строгие меры, а их владельцам разъясняется необходимость завершить все требуемые процедуры.

Провинция Камау обновляет базу данных о судах, снятых с регистрации с 2020 года, и проводит тщательную проверку, чтобы не допустить незаконной передачи судов. Случаи купли-продажи судов без регистрации будут строго пресекаться, а все суда обязаны иметь опознавательные знаки в соответствии с установленными правилами. Списки судов, не отвечающих требованиям, также публикуются в открытом доступе.

Кроме того, усилена межведомственная координация для более эффективного управления работниками на рыболовных судах и сокращения числа случаев пропажи или самовольного ухода членов экипажа.

Провинциальные власти также организовали круглосуточный мониторинг промысловой деятельности через систему VMS, уделяя особое внимание судам, работающим вблизи морских границ, пересекающим их или теряющим сигнал. Все нарушения будут расследоваться и наказываться в соответствии с законом.

Как подчеркнули в Народном комитете провинции, считая прослеживаемость происхождения морепродуктов одним из ключевых решений в борьбе с ННН-промыслом, Камау строго контролирует выгрузку улова в назначенных портах и открыто публикует перечень незаконных мест разгрузки для обеспечения прозрачности.