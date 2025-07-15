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Как запрет на бензиновые автомобили повлияет на автомобильный и мототранспортный рынок Вьетнама?
По словам эксперта Тхе Дата, влияние директивы следует рассматривать с двух точек зрения: краткосрочной (2025–2028 гг.) и долгосрочной (с 2028–2030 гг. и далее), что соответствует временным этапам и маршруту, обозначенным в директиве. Производители автомобилей и мотоциклов ускорят переход к выпуску электромобилей (EV) и транспортных средств на чистой энергии.
Такие компании, как VinFast, которые уже сильно инвестировали в электромобили, получат конкурентное преимущество, поскольку у них уже есть экосистема зарядных станций и производство аккумуляторов. В то время как производители, ориентированные на бензиновые транспортные средства, такие как Honda и Yamaha, столкнутся с серьёзными трудностями — от перестройки производственных линий и новых инвестиций до риска излишков продукции из-за снижения спроса.
Для дилеров бензиновых транспортных средств возможно активное использование акций и скидок для распродажи остатков перед вступлением запрета в силу.
С точки зрения потребителей, особенно в Ханое, сформируется ожидание — многие отложат покупку новых транспортных средств в надежде на появление более доступных электромобилей или государственной поддержки. Спрос на электрические мотоциклы возрастёт, но ограниченная инфраструктура зарядных станций и высокая стоимость могут замедлить процесс перехода.
В долгосрочной перспективе, к 2028 году (вторая кольцевая дорога) и 2030 году (третья кольцевая дорога Ханоя), переход к экологически чистому транспорту станет более масштабным и всеобъемлющим.
Эксперт Тхе Дат отмечает, что главной проблемой в переходный период остаётся инфраструктура зарядных станций — жизненно важный, но пока недостаточно развитый элемент.
Это связано с высокими затратами на строительство сети зарядных станций, при этом частный бизнес (например, VinFast) берёт на себя большую часть расходов. Кроме того, государство пока не выработало чёткой политики по содействию социальной мобилизации или поддержке инвестиций в инфраструктуру.
Также остаётся нерешённым вопрос утилизации и переработки аккумуляторов электромобилей. Технологии переработки дорогие и сложные, а во Вьетнаме пока нет развитой системы переработки аккумуляторов. Этот вопрос активно обсуждается экологами в связи с обращением с отходами электромобилей.
Наконец, цена электромобилей всё ещё выше, чем у бензиновых, особенно для людей со средним и низким доходом, что создаёт финансовые трудности при переходе.
Эксперт Тхе Дат также прогнозирует волну ликвидации бензиновых транспортных средств, особенно в Ханое. Жители в районе первой кольцевой дороги будут стремиться продавать свои автомобили и мотоциклы заранее, чтобы избежать обесценивания, вызванного запретом на движение.
Программы обмена, такие как «Обмен бензина на электричество» от VinFast, представляются разумным решением для стимулирования рынка электромобилей и утилизации старых бензиновых транспортных средств. Однако возникает вопрос: куда пойдут списанные транспортные средства?
По мнению эксперта, списанные транспортные средства могут быть перераспределены следующим образом: во-первых, перемещены в регионы, где запрет ещё не действует, то есть за пределы первой кольцевой дороги или в другие провинции — основные рынки сбыта в период 2025–2028 годов.
Во-вторых, проданы на вторичном рынке, как внутри страны, так и на экспорт (например, в Камбоджу и Лаос).
В-третьих, некоторые устаревшие транспортные средства будут утилизированы с использованием деталей и материалов — однако для этого необходима профессиональная государственная система переработки, чтобы избежать дополнительного загрязнения.
Наконец, старые бензиновые транспортные средства могут быть переоборудованы для иных целей (например, для внутренней транспортировки на промышленных предприятиях: для перевозки грузов или работников внутри территории) до истечения срока эксплуатации.