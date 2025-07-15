Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Как запрет на бензиновые автомобили повлияет на автомобильный и мототранспортный рынок Вьетнама?

Согласно Директиве № 20/CT-TTg от 12 июля 2025 года Премьер-министра Вьетнама, Ханой станет первым регионом, который запретит использование мотоциклов и скутеров с двигателями внутреннего сгорания в пределах первой кольцевой дороги. Этот шаг знаменует начало перехода к экологически чистому транспорту во Вьетнаме. Корреспондент ВИА пообщался с экспертом по автомобилям и мотоциклам Тхе Датом, ответственным за специальный раздел автотранспорта в журнале Cartimes – издании Министерства промышленности и торговли, чтобы проанализировать влияние этого запрета на автомобильный и мототранспортный рынок, а также обсудить вызовы и решения для поддержки потребителей.

По словам эксперта Тхе Дата, влияние директивы следует рассматривать с двух точек зрения: краткосрочной (2025–2028 гг.) и долгосрочной (с 2028–2030 гг. и далее), что соответствует временным этапам и маршруту, обозначенным в директиве. Производители автомобилей и мотоциклов ускорят переход к выпуску электромобилей (EV) и транспортных средств на чистой энергии.

Такие компании, как VinFast, которые уже сильно инвестировали в электромобили, получат конкурентное преимущество, поскольку у них уже есть экосистема зарядных станций и производство аккумуляторов. В то время как производители, ориентированные на бензиновые транспортные средства, такие как Honda и Yamaha, столкнутся с серьёзными трудностями — от перестройки производственных линий и новых инвестиций до риска излишков продукции из-за снижения спроса.

Для дилеров бензиновых транспортных средств возможно активное использование акций и скидок для распродажи остатков перед вступлением запрета в силу.

С точки зрения потребителей, особенно в Ханое, сформируется ожидание — многие отложат покупку новых транспортных средств в надежде на появление более доступных электромобилей или государственной поддержки. Спрос на электрические мотоциклы возрастёт, но ограниченная инфраструктура зарядных станций и высокая стоимость могут замедлить процесс перехода.

В долгосрочной перспективе, к 2028 году (вторая кольцевая дорога) и 2030 году (третья кольцевая дорога Ханоя), переход к экологически чистому транспорту станет более масштабным и всеобъемлющим.

Эксперт Тхе Дат отмечает, что главной проблемой в переходный период остаётся инфраструктура зарядных станций — жизненно важный, но пока недостаточно развитый элемент.

Это связано с высокими затратами на строительство сети зарядных станций, при этом частный бизнес (например, VinFast) берёт на себя большую часть расходов. Кроме того, государство пока не выработало чёткой политики по содействию социальной мобилизации или поддержке инвестиций в инфраструктуру.

Также остаётся нерешённым вопрос утилизации и переработки аккумуляторов электромобилей. Технологии переработки дорогие и сложные, а во Вьетнаме пока нет развитой системы переработки аккумуляторов. Этот вопрос активно обсуждается экологами в связи с обращением с отходами электромобилей.

Наконец, цена электромобилей всё ещё выше, чем у бензиновых, особенно для людей со средним и низким доходом, что создаёт финансовые трудности при переходе.

Эксперт Тхе Дат также прогнозирует волну ликвидации бензиновых транспортных средств, особенно в Ханое. Жители в районе первой кольцевой дороги будут стремиться продавать свои автомобили и мотоциклы заранее, чтобы избежать обесценивания, вызванного запретом на движение.

Программы обмена, такие как «Обмен бензина на электричество» от VinFast, представляются разумным решением для стимулирования рынка электромобилей и утилизации старых бензиновых транспортных средств. Однако возникает вопрос: куда пойдут списанные транспортные средства?

По мнению эксперта, списанные транспортные средства могут быть перераспределены следующим образом: во-первых, перемещены в регионы, где запрет ещё не действует, то есть за пределы первой кольцевой дороги или в другие провинции — основные рынки сбыта в период 2025–2028 годов.

Во-вторых, проданы на вторичном рынке, как внутри страны, так и на экспорт (например, в Камбоджу и Лаос).

В-третьих, некоторые устаревшие транспортные средства будут утилизированы с использованием деталей и материалов — однако для этого необходима профессиональная государственная система переработки, чтобы избежать дополнительного загрязнения.

Наконец, старые бензиновые транспортные средства могут быть переоборудованы для иных целей (например, для внутренней транспортировки на промышленных предприятиях: для перевозки грузов или работников внутри территории) до истечения срока эксплуатации.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Комплекс памятников и ландшафтов Йенты - Виньнгием - Коншон - Киепбак

Комплекс памятников и ландшафтов Йенты - Виньнгием - Коншон - Киепбак

Комплекс памятников и дландшафтов Йенты – Виньнгием – Коншон – Киепбак во Вьетнаме официально внесён в список объектов культурного наследия человечества на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая недавно состоялась во Франции. Это девятый объект Всемирного наследия Вьетнама, признанный ЮНЕСКО, а также второй межпровинциальный объект после залива Халонг и архипелага Катба (расположенных на территории провинции Куангнинь и города Хайфонг).
ПОДРОБНЕЕ

Top