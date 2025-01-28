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Как вьетнамцы провожают старый год: обычаи и ритуалы последнего дня

В последний день уходящего года по лунному календарю вьетнамцы готовят предновогоднюю трапезу, в которой принимают участие все члены семьи.
  Это возможность для всех членов семьи собраться и воссоединиться. Источник: Интернет  
Эта последняя трапеза года, также известная как новогодняя вечеринка или церемония прощания со старым годом, символизирует завершение всех дел уходящего года, прощание с ним и подготовку к встрече нового.

Вьетнамцы часто устраивают такую трапезу в последний день года по лунному календарю, собираясь всей семьей, включая представителей разных поколений.

Согласно древним вьетнамским поверьям, чем больше членов семьи соберется вместе за этим ужином, тем больше благословений и удачи он принесет семье.

Это также время, когда члены семьи собираются друг с другом после года напряженной работы. Все вместе они обсуждают воспоминания о прошлом, отбрасывают старые обиды и неприятные события старого года, обещают продвигаться к лучшему будущему и встречают Новыйгод в веселой и уютной атмосфере. Прощание со старым годом и встреча нового в кругу своих родных — безусловно, это самое замечательное время, с которым ничто не может сравниться.

Последняя трапеза уходящего года не только имеет такое значение как «семейное собрание», но и считается обрядом прощания со всем старым. После этого вьетнамские семьи готовят поминальную еду и в новогоднюю ночь дома делают подношения в знак выражения признательности своим предкам за духовную поддержку в уходящем году.

Поднос с предновогодними подношениями может варьироваться в зависимости от семейных традиций и обычаев, а также от особенностей региона Вьетнама. Однако, по традициям вьетнамцев, для него необходимы такие ритуальные дары и блюда как: благовония, цветы, вотивная бумага, свечи, бетельи арека, водка, чай, пирог «бань-чынг», которые должны быть красиво и аккуратны расставлены на подносе.

Последний день уходящего года по лунному календарю очень важен для вьетнамцев. В этот день члены семьи, которые проживают и работают в дали от своей родины, возвращаются домой на празднование Тэта со своими родителями, дедушками, бабушками и остальными родственниками. Поэтому каждый вьетнамец всегда садится за стол во время последней трапезы года со своей семьей.

ИЖВ/ВИА

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