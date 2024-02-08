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Как встречают Тэт вьетнамские студенты в Институте русского языка им. Пушкина

Вместе встречать Лунный Новый год является традицией для всех вьетнамских студентов, обучающихся в российских вузах, и в Институте русского языка им. Пушкина в том числе.
  Сюжет о Тэте подготовлен в необычном веселом виде. Фото: Там Ханг  
Среди свыше 90 вьетнамских студентов в Институте, больше половины обучается по краткосрочной форме, то есть всего на год с целью повышения уровня русского языка или в подготовительном факультете. За эти месяцы с начала учебного года многие еще не успели подружиться друг с другом. Поэтому собраться, согласоваться вместе организовать целую программу празднования своего традиционного Тэта с участием преподавателей, руководителей Института и иностранных сокурсников – большое усилие организаторов и не без поддержки со стороны Института, Посольства и вклада каждого студента. Поддержка руководства института, присутствие и поздравления представителя посольства Вьетнама действительно внесли лепту в создание праздника.

Что такое Тэт, что обычно делают вьетнамцы в Тэт, какие блюда готовят, во что играют дети во время Тэта, какие добрые пожелания родным и знакомым, на которые вьетнамцы не скупились. Обо всем этом «рассказано» в необычном и интересном сюжете, от которого ректор Института Наталья Сергеевна в своей приветственной речи была в восторге. Она отметила, что празднуя вместе со студентами их традиционный Тэт, она имела возможность сравнивать культуры двух стран и нашла очень много сходств. В обеих странах существует примета нельзя подметать дома в первый день нового года, и во Вьетнаме и в России встречают новый год в кругу семьи, родных, а украшать дом если во Вьетнаме принято персиковыми цветами то в России – елками, то есть живыми, жизнерадостными и красивыми.

Вместе воссоздавать Тэт по своему вспоминанию в далекой и очень разной от родной стране не только доставляет радость вьетнамским студентам, но и привлекает внимание иностранных студентов к вьетнамской культуре.

Староста союза вьетнамских студентов Института Чан Фук Чыонг сказал, что при подготовке содержания программы он с друзьями также хотели продвигать имидж и культуры Вьетнама среди других студентов в мультикультурной и разнообразной среде.

На Родину пришла весна, а в России впереди еще долгая зима, на Родине в эти дни кипит атмосферой Тэта, а здесь учеба идет. Но, как поделилась будущий журналист Чан Кхань Линь, Тэт для нее уже наступил, когда вместе со сокурсниками воссоздала его атмосферу из всех средств, что под рукой.

А для Нгуен Куинь Зиеп, она уже убедилась в правоте своего выбора, решив получать последипломное образование в России. Современная среда учебы, и возможность саморазвития – вот те преимущества, которые Зиеп уже успела чувствовать и получить в России.

От имени руководства посольства поздравив студентов с наступающим Новым Лунным годом Нгуен Хай Данг, заместитель секретаря парткома, не забыл напомнить о вьетнамской традиции уважения учителей и был рад видеть, как молодые люди со всех уголков страны проявили себя с лучшей стороны, став мостом дружбы между Вьетнамом и Россией.

ИЖВ/ВИА

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