Каковы решения для Вьетнама в его усилиях по сокращению выбросов?

На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26) правительство Вьетнама твердо заявило о своей приверженности цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 г. Сразу после конференции в связи с этим была принята общая дорожная карта для реализации климатических целей, а правительством были намечены и активизированы первые шаги; включая постепенный отказ от угольной энергетики, отказ от строительства и инвестиций в новые электростанции.

По данным Министерства промышленности и торговли, угольная энергетика в настоящее время составляет более 30% от общей мощности страны и играет важную роль в обеспечении национальной энергетической безопасности Вьетнама. Это один из основных источников электроснабжения, помимо гидроэлектроэнергии, для удовлетворения потребностей экономического развития и поддержания стабильной операционной системы.

Выполняя обязательство, принятое на COP26, Министерство промышленности и торговли заявило, что энергетическая отрасль находится на пути к экологизации и сокращению выбросов, снижению зависимости от ископаемого топлива и переходу к обществу с нулевым уровнем выбросов в следующем десятилетии.

Согласно проекту Энергетического плана VIII, представленному Министерством промышленности и торговли правительству, Вьетнам не строит никаких новых угольных электростанций и в то же время сводит к минимуму строительство новых электростанций до 2045 года, постепенно ликвидируя электростанции, которые работают много лет с устаревшими технологиями.

В частности, Минпромторг предлагает выбрать план планирования на общую электрическую мощность около 146.000 МВт к 2030 году и около 343.000 МВт к 2045 году. По сравнению с пересмотренным энергетическим планом VII мощность угольных электростанций снижена примерно на 14.800 МВт.

Энергетический сдвиг в сторону развития зеленой и чистой энергетики – правильная тенденция, но многие специалисты считают, что необходимо рационально просчитать, как повысить и как обеспечить энергетическую безопасность страны.

*Что является альтернативой углю?

Какую энергию может использовать Вьетнам в будущем, чтобы заменить угольную энергию? Это проблема, о которой знают многие международные эксперты. Г-н Матиас Холландер, старший менеджер Глобального совета по ветроэнергетике (GWEC), сказал, что у Вьетнама есть преимущества береговой линии и потенциал для ветроэнергетики, особенно оффшорной ветроэнергетики. Благодаря сильному источнику энергии ветра, морские ветроэнергетические проекты Вьетнама могут достигать коэффициента мощности более 50%, что эквивалентно гидроэлектроэнергии.

«Вьетнам полностью нацелен на 10 ГВт морской ветровой энергии к 2030 году. Развертывание этого источника энергии сделает Вьетнам более “защищенным” от рисков мирового рынка сырья, который, как ожидается, будет волатильным в ближайшее время», - подтвердил г-н Марк Хатчинсон, председатель рабочей группы GWEC по Юго-Восточной Азии.

Г-н Стюарт Ливси, региональный директор COP во Вьетнаме, генеральный директор проекта оффшорной ветроэнергетики в Ла-Гане, сказал, что крупномасштабные проекты оффшорной ветроэнергетики могут генерировать значительное количество электроэнергии при уровне доступности выше, чем другие формы наземных возобновляемых источников энергии. Увеличение производства энергии за счет морского ветра и стимулирование местного и национального экономического развития должно поддерживаться модернизацией сети и быть тщательно рассмотрено на раннем этапе. Для обеспечения большей энергетической поддержки необходимы конкретное стратегическое планирование и соответствующие уровни финансирования.

Во всем мире растет число обязательств по снижению зависимости от ископаемого топлива и сокращению выбросов углерода за счет продвижения возобновляемых источников энергии. Эксперты говорят, что твердая приверженность Вьетнама на COP 26 достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году является амбициозной целью, но достижимой при наличии соответствующей правовой и политической базы.