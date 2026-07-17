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Казахстан изучает проект по переработке побочных продуктов сельского хозяйства в городе Кантхо
Выступая на рабочей встрече с городским народным комитетом, К. Тумыш отметил, что данный визит открывает широкие перспективы сотрудничества между партнерами двух стран в сферах сельского хозяйства, энергетики и транспорта. Он подчеркнул, что создание предлагаемого промышленного комплекса по переработке рисовой шелухи в продукцию с высокой добавленной стоимостью внесет значимый вклад в развитие зеленой экономики.
Посол также пригласил руководство Кантхо посетить Казахстан для изучения возможностей сотрудничества и обсуждения вопроса подписания соглашения о партнерстве с одним из казахстанских городов.
Казахстанская сторона выразила надежду на то, что после запуска проекта город окажет содействие в транспортировке сырья и обеспечит стабильное электроснабжение завода, начало работы которого запланировано на 2027 год. Учитывая масштаб проекта, инвестор также рассчитывает привлечь местных специалистов в области химии, энергетики и металлургии.
Тем временем представитель городского народного комитета ознакомил делегацию с социально-экономическим развитием города, а также с его потенциалом и направлениями развития в сфере торговли, услуг, логистики, образования, здравоохранения, науки и технологий.
Обладая мощными преимуществами в аграрном секторе, особенно в рисоводстве, Кантхо ежегодно засевает рисом более 700 000 гектаров земли, производя около 4,6 млн тонн неочищенного риса и генерируя большие объемы побочных продуктов сельского хозяйства. В городе также работают 136 предприятий по помолу и переработке риса, что обеспечивает значительные объемы поставок рисовой шелухи для поддержки развития перерабатывающей промышленности и циркулярной экономики.
Власти города приветствовали интерес, проявленный казахстанским партнером, в частности, предложение о создании интегрированного промышленного комплекса с использованием технологий переработки побочных продуктов сельского хозяйства.
Председатель городского Народного комитета Чыонг Кань Туен заявил, что реализация проекта принесёт ощутимую практическую пользу производителям риса. Он отметил, что в городе осуществляется проект по созданию одного миллиона гектаров высококачественных низкоэмиссионных рисовых полей в сочетании с реализацией стратегии «зелёного» роста в дельте Меконга. Одновременно ведётся поэтапный переход от традиционного сельскохозяйственного производства к аграрной экономике, обеспечивающей более высокую добавленную стоимость.
По словам Чыонг Кань Туена, наряду с производством риса всё более важным источником доходов фермеров становятся побочные продукты сельского хозяйства.
Руководитель провинции выразил поддержку предлагаемому проекту и согласился с тем, что сторонам следует двигаться к подписанию меморандума о взаимопонимании (МоВ). Он назначил городской департамент иностранных дел координатором для взаимодействия и консультирования по проекту меморандума.
Департаменту сельского хозяйства и окружающей среды было поручено пересмотреть планирование земельных участков для предлагаемого проекта, а департамент финансов будет координировать действия инвестора в процессе прохождения соответствующих инвестиционных процедур.
В настоящее время в Кантхо насчитывается 123 действующих проекта с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) с общим зарегистрированным капиталом почти 7,1 млрд долларов США. В городе также функционируют 10 промышленных зон, которые продолжают расширяться, обеспечивая благоприятную основу для развития перерабатывающей промышленности, зеленых отраслей и циркулярной экономики.