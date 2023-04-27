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Казахский национальный университет искусств присвоил скрипачу Буй Конг Зюи звание Почетного профессора
Доцент, доктор Ле Ань Туан, директор Вьетнамской национальной музыкальной академии, оценил, что это признание и очень высокая оценка Совета директоров КазНУИ для Буй Конг Зюи за его настойчивую и эффективную преданность искусствам, за его большой вклад в искусство в целом, в музыку в частности и особенно в струнное исполнительство.
В области искусства в целом и музыки в частности не многие вьетнамцы удостоены звания профессора в престижных университетах мира. Первым человеком, удостоенным этой чести, был лауреат I премии Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена в Варшаве (1980), народный артист Вьетнама Данг Тхай Шон, - доцент, доктор Ле Ань Туан сказал.
Пока только несколько человек удостоено звания профессора КазНУИ в области струнного исполнительства. Это легендарные музыкальные педагоги и музыканты, такие как Виктор Третьяков, обладатель золотой медали на престижном конкурсе имени Чайковского в 1966 году, Эдуард Грач, лауреат премии Чайковского 1962 года, Эдвард Шмидер - известный американский педагог….
Заслуженный артист Вьетнама Буй Конг Зуи (родился в 1981 году в Ханое) — молодой талантливый скрипач из Вьетнама. Он завоевал множество крупных международных наград, в том числе первую премию юношеского конкурса имени Чайковского в 1997 г., магистр Консерватории музыки им.Чайковского (Россия), также первый иностранец, ставший членом знаменитого Московского струнного оркестра. В настоящее время Буй Конг Зюи живет и работает в Ханое. С 2017 года он был назначен заместителем директора Вьетнамской национальной музыкальной академии...