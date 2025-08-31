НОВОСТИ
Каждому жителю подарено 100 000 донгов по случаю Дня национального праздник
Министерство финансов должно в срочном порядке представить в компетентные органы план обеспечения источников финансирования, гарантируя сбалансированность государственного бюджета до 29 августа 2025 года.
Одновременно Государственный банк Вьетнама обязан направить указания соответствующим подразделениям и коммерческим банкам, где имеются счета Государственного казначейства, подготовить платежные системы и достаточный объем наличных средств, обеспечив своевременное финансирование.