НОВОСТИ

Каждому жителю подарено 100 000 донгов по случаю Дня национального праздник

Премьер-министр издал телеграмму №149 о вручении подарков народу всей страны по случаю 80-летия Августовской революции и Дня национального праздника 2 сентября. Каждый гражданин получит по 100 000 донгов.
  Каждому жителю подарено 100 000 донгов по случаю Дня национального праздника. Фото: ВИА  
Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти тесно координировать действия, чтобы подарки были вручены непосредственно людям в кратчайшие сроки и работа была завершена до Дня национального праздника 2 сентября 2025 года.

Министерство финансов должно в срочном порядке представить в компетентные органы план обеспечения источников финансирования, гарантируя сбалансированность государственного бюджета до 29 августа 2025 года.

Одновременно Государственный банк Вьетнама обязан направить указания соответствующим подразделениям и коммерческим банкам, где имеются счета Государственного казначейства, подготовить платежные системы и достаточный объем наличных средств, обеспечив своевременное финансирование.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь, начав рабочую поездку для участия в саммите ШОС

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь, начав рабочую поездку для участия в саммите ШОС

В 00:00 31 августа по местному времени специальный борт с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тьинем и вьетнамской делегацией прибыл в аэропорт Синьхай города Тяньцзинь, начав рабочую поездку для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 и работы в Китае.
