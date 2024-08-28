НОВОСТИ
Кабинет министров обсуждает разработку трех законопроектов
Кроме того, они должны придерживаться реальности и уважать объективную действительность, устраняя трудности, препятствия и недостатки, подчеркнул он.
Глава правительства также подчеркнул необходимость усиления тесной координации между министерствами и секторами в этой работе, при этом опираясь на международный опыт.
Политика и механизмы должны строиться в открытом, реальном, но контролируемом направлении, обеспечивая правильную и эффективную политику по подготовке и развитию высококачественных кадров, связанных с областями, регулируемыми тремя законопроектами, и мобилизуя все законные ресурсы для национального развития, заявил он.
Что касается проекта пересмотренного закона об управлении государственным капиталом и инвестициях в предприятия, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что он должен следовать и институционализировать содержание резолюции № 12-NQ/TW, изданной 12-м Центральным комитетом партии, о продолжении реструктуризации, обновления и повышения эффективности государственных предприятий, ставя интересы страны и нации превыше всего.
По его словам, законопроект должен учитывать реальные трудности, способствовать эффективному содержанию существующей версии, а также быть гармоничным и согласованным с соответствующими правовыми нормами, такими как Закон об инвестициях, Закон о государственных инвестициях, Закон о предприятиях и Закон о строительстве.
Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость принятия законопроекта для усиления децентрализации и делегирования полномочий, повышения эффективности инвестиций, оптимизации ресурсов на предприятиях и продвижения новаторской роли государственных предприятий и государственного сектора экономики.
В отношении законопроекта «Об индустрии цифровых технологий» он сказал, что законопроект должен придерживаться и узаконить ориентиры партии, изложенные в резолюции ЦК КПВ 13-го созыва № 19-NQ/TW и плане Политбюро № 13-KH/TW о продолжении ускорения индустриализации и модернизации до 2030 года с перспективой до 2050 года, а также в резолюции Политбюро №52-NQ/TW о политике и стратегии активного участия в четвертой промышленной революции и резолюция № 23-NQ/TW о направлениях формирования национальной политики промышленного развития до 2030 года с перспективой до 2045 года.
Говоря о законопроекте «Об учителях», глава правительства подчеркнул необходимость повышения качества квалификации учителей для выполнения требований, задач и миссий в области образования и обучения под девизом «учителя мотивируют и вдохновляют учеников».
Завершая заседание, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил министров финансов, образования и профессиональной подготовки, а также информации и коммуникаций серьезно и всесторонне изучить мнения, чтобы доработать законопроекты и представить их на рассмотрение Национального собрания на восьмой сессии, намеченной на октябрь.
Министрам было предложено сформировать рабочие группы с участием экспертов и чиновников из других министерств, секторов и ведомств для работы, а также продолжать собирать идеи от соответствующих заинтересованных сторон, тесно координировать свои действия с ведомствами Национального собрания и укреплять коммуникации в поддержку работы.